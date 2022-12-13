https://ria.ru/20221213/knigi-1838460889.html

Пушилин призвал создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе

Пушилин призвал создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин призвал создавать книги и фильмы о событиях в Донбассе

Необходимо писать книги и снимать фильмы о событиях в Донбассе, чтобы донести правду до потомков, считает временно исполняющий обязанности главы Донецкой... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:29

2022-12-13T21:29

2022-12-13T21:29

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Необходимо писать книги и снимать фильмы о событиях в Донбассе, чтобы донести правду до потомков, считает временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно. Это своеобразная прививка следующим поколениям - должно сложиться понимание, что же происходило. В век цифровых технологий информации слишком много… Но какая это будет информация, насколько она будет достоверной и будет ли время отделить правду от неправды, от пропаганды - здесь уже большой вопрос. Книга, написанная очевидцем, позволит донести и мысли, и эмоции для следующих поколений или же для тех людей, которые не находились в тот момент", - сказал Пушилин во время выступления на презентации в Москве книги бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной "Вопреки. Как я работала министром ДНР" о событиях Русской весны.По его словам, когда он прочитал рабочий материал воспоминаний Никитиной, у него не было сомнений в необходимости издания этой книги. Врио главы ДНР отметил, что сейчас Никитина пишет продолжение, но это будет книга о событиях сегодняшнего дня.

https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, москва