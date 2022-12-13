https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html

Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе

Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе - РИА Новости, 13.12.2022

Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе

Китайская сторона требует, чтобы Индия строго контролировала свои войска на китайско-индийской границе, говорится в заявлении западной зоны боевого командования РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:17

2022-12-13T14:17

2022-12-13T14:17

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аруначал-прадеш

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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китайская сторона требует, чтобы Индия строго контролировала свои войска на китайско-индийской границе, говорится в заявлении западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).В заявлении отмечается, что 9 декабря пограничные войска западной зоны боевого командования НОАК в ходе осуществления планового патрулирования на китайской стороне фактической линии контроля на восточном участке китайско-индийской границы были незаконно блокированы индийскими войсками. В настоящее время стороны разведены.Во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильная, стороны постоянно поддерживают беспрепятственные контакты по пограничным вопросам посредством дипломатических и военных каналов.Ранее источник в минобороны Индии сообщил РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линии фактического контроля.Этот инцидент стал первым такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20220725/granitsa-1804857679.html

https://ria.ru/20220914/razvedenie-1816629838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, индия, аруначал-прадеш