https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе - РИА Новости, 13.12.2022
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе
Китайская сторона требует, чтобы Индия строго контролировала свои войска на китайско-индийской границе, говорится в заявлении западной зоны боевого командования РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:17
2022-12-13T14:17
2022-12-13T14:17
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китай
индия
аруначал-прадеш
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китайская сторона требует, чтобы Индия строго контролировала свои войска на китайско-индийской границе, говорится в заявлении западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).В заявлении отмечается, что 9 декабря пограничные войска западной зоны боевого командования НОАК в ходе осуществления планового патрулирования на китайской стороне фактической линии контроля на восточном участке китайско-индийской границы были незаконно блокированы индийскими войсками. В настоящее время стороны разведены.Во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильная, стороны постоянно поддерживают беспрепятственные контакты по пограничным вопросам посредством дипломатических и военных каналов.Ранее источник в минобороны Индии сообщил РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линии фактического контроля.Этот инцидент стал первым такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20220725/granitsa-1804857679.html
https://ria.ru/20220914/razvedenie-1816629838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, аруначал-прадеш
В мире, Китай, Индия, Аруначал-Прадеш
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе
Армия Китая призвала Индию строго контролировать свои вооруженные силы на границе
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китайская сторона требует, чтобы Индия строго контролировала свои войска на китайско-индийской границе, говорится в заявлении западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала и сдерживала войска на передней линии, и работала с Китаем над поддержанием мира и спокойствия на границе", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте западной зоны боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.
В заявлении отмечается, что 9 декабря пограничные войска западной зоны боевого командования НОАК в ходе осуществления планового патрулирования на китайской стороне фактической линии контроля на восточном участке китайско-индийской границы были незаконно блокированы индийскими войсками. В настоящее время стороны разведены.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильная, стороны постоянно поддерживают беспрепятственные контакты по пограничным вопросам посредством дипломатических и военных каналов.
Ранее источник в минобороны Индии сообщил РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш
. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линии фактического контроля.
Этот инцидент стал первым такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира
, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели
и Пекин
усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.