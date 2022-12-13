https://ria.ru/20221213/kino-1838154814.html

Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"

Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022

Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"

В Сети стартует второй сезон "Вампиров средней полосы". Колоритный дед Слава и его семья опять в центре событий, новые персонажи добавят драмы и интриг. Не... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:07

юрий стоянов

андрей соколов

алексей иванов

смоленск

московская область (подмосковье)

тильда суинтон

том хиддлстон

том круз

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети стартует второй сезон "Вампиров средней полосы". Колоритный дед Слава и его семья опять в центре событий, новые персонажи добавят драмы и интриг. Не обойдется без шуток Юрия Стоянова и таинственных исчезновений. О том, что ждать и каких еще киноупырей мы любим, — в материале РИА Новости.Сумеречное летоМногим понравилась эстетика первых "Вампиров" — сумеречный зимний Смоленск, серый свет, мрачный и таинственный. Теперь действие происходит в летнюю жару, но от некоторых сцен, несмотря на солнечную погоду и зелень в кадре, веет холодком.На дачном участке обнаружили два тела, причем мужское — без головы. Когда ее находят, выясняется, что у покойного подозрительные клыки.Стражи порядка вызывают некоего эксперта. Он с коллегой забирает голову, чтобы отвезти специалистам. Но по пути на них нападает таинственная девушка и отбирает вещдок.Дед Слава (все такой же удивительно душевный и экспрессивный Юрий Стоянов) тоскует по Женьку (Глеб Калюжный). А местный врач Жан (Артем Ткаченко) присматривает за взбалмошной графиней Ольгой (Ольга Медынич). Непросто в личной жизни у следователя Анны (теперь ее играет Анастасия Стежко). И новый Хранитель (Дмитрий Лысенков) не позволяет вампирском клану заскучать.Тем, кто не видел первый сезон, будет непросто разобраться. Стоит ознакомиться хотя бы с несколькими эпизодами предыдущей части — проникнуться теорией и историей смоленских кровопийц.Новые герои и тайныВместо юного вампира Женька роль героя-катализатора сюжета выполняет молчаливая девочка Мила. Она — свидетельница убийств, поэтому молчит. Смоленские вурдалаки опекают ее и хотят понять, кто же пытается им помешать.Во втором сезоне больше драматизма и детектива. Ближе к финалу появится много сарказма, подтруниваний.Зрители опять увидят прошлое Смоленска и окрестностей — XIV, XIX веков. Татаро-монголы и французы столкнутся с хранителем города Святославом Вернидубовичем. Он стреляет, фехтует — защищает народ.Мастер спорта по фехтованию на саблях, Стоянов показал в кадре высокий класс.Сюжет станет жестче и тревожнее, скрываться от врагов героям будет труднее. Такие разные упыри"Вампиров средней полосы" по необычности можно сравнить, пожалуй, с кровопийцами из сериала "Пищеблок", экранизации одноименного романа Алексея Иванова. В этом мистическом хорроре действие происходит в советском пионерском лагере "Буревестник" на Волге. Вожатый Игорь и пионер Валерка выяснили, что среди ребят есть упыри. Самым "классическим" вурдалаком считается граф Дракула. Его экранных воплощений множество: от таинственного и загадочного в исполнении Гэри Олдмана до воинственного и бесстрашного (Люк Эванс).С ним конкурирует леди Батори, серийная убийца. В российской экранизации ее сыграла Светлана Ходченкова.Французский дворянин XVIII века Лестат де Лионкур из серии романов Энн Райс тоже популярен. В "Интервью с вампиром" его сыграл Том Круз.Еще есть обольстители Стефан и Дэймон Сальваторе (Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли) из "Дневников вампира" Лизы Джейн Смит. А также Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон) из саги "Сумерки" Стефани Майер.Одна из наиболее медитативных и атмосферных картин о вампирах — "Выживут только любовники" Джима Джармуша. Пара древних кровососов в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона очень запомнились зрителям.Сцена с "кровавым" мороженым, саундтрек, погружающий в транс, сумеречные виды Детройта и Танжера завораживают."Вампиры средней полосы" выходят на Start.

https://ria.ru/20221211/kino-1837571685.html

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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