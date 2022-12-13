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Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221213/kino-1838154814.html
Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"
Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 13.12.2022
Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"
В Сети стартует второй сезон "Вампиров средней полосы". Колоритный дед Слава и его семья опять в центре событий, новые персонажи добавят драмы и интриг. Не... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:07
юрий стоянов
андрей соколов
алексей иванов
смоленск
московская область (подмосковье)
тильда суинтон
том хиддлстон
том круз
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети стартует второй сезон "Вампиров средней полосы". Колоритный дед Слава и его семья опять в центре событий, новые персонажи добавят драмы и интриг. Не обойдется без шуток Юрия Стоянова и таинственных исчезновений. О том, что ждать и каких еще киноупырей мы любим, — в материале РИА Новости.Сумеречное летоМногим понравилась эстетика первых "Вампиров" — сумеречный зимний Смоленск, серый свет, мрачный и таинственный. Теперь действие происходит в летнюю жару, но от некоторых сцен, несмотря на солнечную погоду и зелень в кадре, веет холодком.На дачном участке обнаружили два тела, причем мужское — без головы. Когда ее находят, выясняется, что у покойного подозрительные клыки.Стражи порядка вызывают некоего эксперта. Он с коллегой забирает голову, чтобы отвезти специалистам. Но по пути на них нападает таинственная девушка и отбирает вещдок.Дед Слава (все такой же удивительно душевный и экспрессивный Юрий Стоянов) тоскует по Женьку (Глеб Калюжный). А местный врач Жан (Артем Ткаченко) присматривает за взбалмошной графиней Ольгой (Ольга Медынич). Непросто в личной жизни у следователя Анны (теперь ее играет Анастасия Стежко). И новый Хранитель (Дмитрий Лысенков) не позволяет вампирском клану заскучать.Тем, кто не видел первый сезон, будет непросто разобраться. Стоит ознакомиться хотя бы с несколькими эпизодами предыдущей части — проникнуться теорией и историей смоленских кровопийц.Новые герои и тайныВместо юного вампира Женька роль героя-катализатора сюжета выполняет молчаливая девочка Мила. Она — свидетельница убийств, поэтому молчит. Смоленские вурдалаки опекают ее и хотят понять, кто же пытается им помешать.Во втором сезоне больше драматизма и детектива. Ближе к финалу появится много сарказма, подтруниваний.Зрители опять увидят прошлое Смоленска и окрестностей — XIV, XIX веков. Татаро-монголы и французы столкнутся с хранителем города Святославом Вернидубовичем. Он стреляет, фехтует — защищает народ.Мастер спорта по фехтованию на саблях, Стоянов показал в кадре высокий класс.Сюжет станет жестче и тревожнее, скрываться от врагов героям будет труднее. Такие разные упыри"Вампиров средней полосы" по необычности можно сравнить, пожалуй, с кровопийцами из сериала "Пищеблок", экранизации одноименного романа Алексея Иванова. В этом мистическом хорроре действие происходит в советском пионерском лагере "Буревестник" на Волге. Вожатый Игорь и пионер Валерка выяснили, что среди ребят есть упыри. Самым "классическим" вурдалаком считается граф Дракула. Его экранных воплощений множество: от таинственного и загадочного в исполнении Гэри Олдмана до воинственного и бесстрашного (Люк Эванс).С ним конкурирует леди Батори, серийная убийца. В российской экранизации ее сыграла Светлана Ходченкова.Французский дворянин XVIII века Лестат де Лионкур из серии романов Энн Райс тоже популярен. В "Интервью с вампиром" его сыграл Том Круз.Еще есть обольстители Стефан и Дэймон Сальваторе (Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли) из "Дневников вампира" Лизы Джейн Смит. А также Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон) из саги "Сумерки" Стефани Майер.Одна из наиболее медитативных и атмосферных картин о вампирах — "Выживут только любовники" Джима Джармуша. Пара древних кровососов в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона очень запомнились зрителям.Сцена с "кровавым" мороженым, саундтрек, погружающий в транс, сумеречные виды Детройта и Танжера завораживают."Вампиры средней полосы" выходят на Start.
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юрий стоянов, андрей соколов, алексей иванов, смоленск, московская область (подмосковье), тильда суинтон, том хиддлстон, том круз, светлана ходченкова, роберт паттинсон, гэри олдман, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Юрий Стоянов, Андрей Соколов, Алексей Иванов, Смоленск, Московская область (Подмосковье), Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Том Круз, Светлана Ходченкова, Роберт Паттинсон, Гэри Олдман, Кино и сериалы, Знаменитости, Культура, что посмотреть
08:00 13.12.2022 (обновлено: 08:07 13.12.2022)
 

Любимые упыри: чего ждать от второй части "Вампиров средней полосы"

© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы" (2 сезон)
Кадр из сериала Вампиры средней полосы (2 сезон)
© Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети стартует второй сезон "Вампиров средней полосы". Колоритный дед Слава и его семья опять в центре событий, новые персонажи добавят драмы и интриг. Не обойдется без шуток Юрия Стоянова и таинственных исчезновений. О том, что ждать и каких еще киноупырей мы любим, — в материале РИА Новости.

Сумеречное лето

Многим понравилась эстетика первых "Вампиров" — сумеречный зимний Смоленск, серый свет, мрачный и таинственный. Теперь действие происходит в летнюю жару, но от некоторых сцен, несмотря на солнечную погоду и зелень в кадре, веет холодком.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
На дачном участке обнаружили два тела, причем мужское — без головы. Когда ее находят, выясняется, что у покойного подозрительные клыки.
Стражи порядка вызывают некоего эксперта. Он с коллегой забирает голову, чтобы отвезти специалистам. Но по пути на них нападает таинственная девушка и отбирает вещдок.
Дед Слава (все такой же удивительно душевный и экспрессивный Юрий Стоянов) тоскует по Женьку (Глеб Калюжный). А местный врач Жан (Артем Ткаченко) присматривает за взбалмошной графиней Ольгой (Ольга Медынич). Непросто в личной жизни у следователя Анны (теперь ее играет Анастасия Стежко). И новый Хранитель (Дмитрий Лысенков) не позволяет вампирском клану заскучать.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

Юрий Стоянов в сериале "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
2 из 3

Юрий Стоянов в сериале "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
3 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3

Юрий Стоянов в сериале "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Тем, кто не видел первый сезон, будет непросто разобраться. Стоит ознакомиться хотя бы с несколькими эпизодами предыдущей части — проникнуться теорией и историей смоленских кровопийц.

Новые герои и тайны

Вместо юного вампира Женька роль героя-катализатора сюжета выполняет молчаливая девочка Мила.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

Момент съемок сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
3 из 3

Момент съемок сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3

Момент съемок сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Она — свидетельница убийств, поэтому молчит. Смоленские вурдалаки опекают ее и хотят понять, кто же пытается им помешать.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"

"Это сериал о людях, здесь есть все: комедия, драма и семейная история. А вампиры — просто "краска". Может быть какая угодно семья, но в первую очередь — семья", — рассказывал Стоянов РИА Новости.

Во втором сезоне больше драматизма и детектива. Ближе к финалу появится много сарказма, подтруниваний.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

Фрагмент сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
3 из 3

Фрагмент сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3

Фрагмент сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

"Русский юмор еще от скоморохов идет — он про то, как плохо живется. Потому такой грустный, что много боли. В результате сначала посмеешься, а потом задумаешься и взгрустнешь", — пояснял Юрий Стоянов.

Зрители опять увидят прошлое Смоленска и окрестностей — XIV, XIX веков. Татаро-монголы и французы столкнутся с хранителем города Святославом Вернидубовичем. Он стреляет, фехтует — защищает народ.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
Мастер спорта по фехтованию на саблях, Стоянов показал в кадре высокий класс.
Сюжет станет жестче и тревожнее, скрываться от врагов героям будет труднее.
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром STARTСъемки сериала "Вампиры средней полосы"
Съемки сериала Вампиры средней полосы
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

Момент на съемках сериала "Вампиры средней полосы"

Съемки сериала Вампиры средней полосы
3 из 3

Момент на съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
1 из 3
Съемки сериала "Вампиры средней полосы"
© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
2 из 3

На съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START
3 из 3

Момент на съемках сериала "Вампиры средней полосы"

© Фото предоставлено онлайн-кинотеатром START

Такие разные упыри

"Вампиров средней полосы" по необычности можно сравнить, пожалуй, с кровопийцами из сериала "Пищеблок", экранизации одноименного романа Алексея Иванова. В этом мистическом хорроре действие происходит в советском пионерском лагере "Буревестник" на Волге. Вожатый Игорь и пионер Валерка выяснили, что среди ребят есть упыри.
© Sreda (2021)Кадр из сериала "Пищеблок"
Кадр из сериала Пищеблок
1 из 3
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Sreda (2021)
© Sreda (2021)

Сцена из сериала "Пищеблок"

Кадр из сериала Пищеблок
2 из 3

Сцена из сериала "Пищеблок"

© Sreda (2021)
© Sreda (2021)

Фрагмент из сериала "Пищеблок"

Кадр из сериала Пищеблок
3 из 3

Фрагмент из сериала "Пищеблок"

© Sreda (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Sreda (2021)
2 из 3

Сцена из сериала "Пищеблок"

© Sreda (2021)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Пищеблок"

© Sreda (2021)
Самым "классическим" вурдалаком считается граф Дракула. Его экранных воплощений множество: от таинственного и загадочного в исполнении Гэри Олдмана до воинственного и бесстрашного (Люк Эванс).
С ним конкурирует леди Батори, серийная убийца. В российской экранизации ее сыграла Светлана Ходченкова.
© Columbia Pictures Corporation (1992)Кадр из фильма "Дракула"
Кадр из фильма Дракула
1 из 3
Кадр из фильма "Дракула"
© Columbia Pictures Corporation (1992)
© Universal Pictures (2014)

Сцена из фильма "Дракула"

Кадр из фильма Дракула
2 из 3

Сцена из фильма "Дракула"

© Universal Pictures (2014)
© Enjoy Movies (2015)

Фрагмент фильма "Кровавая леди Батори"

Кадр из фильма Кровавая леди Батори
3 из 3

Фрагмент фильма "Кровавая леди Батори"

© Enjoy Movies (2015)
1 из 3
Кадр из фильма "Дракула"
© Columbia Pictures Corporation (1992)
2 из 3

Сцена из фильма "Дракула"

© Universal Pictures (2014)
3 из 3

Фрагмент фильма "Кровавая леди Батори"

© Enjoy Movies (2015)
Французский дворянин XVIII века Лестат де Лионкур из серии романов Энн Райс тоже популярен. В "Интервью с вампиром" его сыграл Том Круз.
Еще есть обольстители Стефан и Дэймон Сальваторе (Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли) из "Дневников вампира" Лизы Джейн Смит. А также Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон) из саги "Сумерки" Стефани Майер.
© Geffen Pictures (1994)Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Кадр из фильма Интервью с вампиром
1 из 3
Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
© Geffen Pictures (1994)
© Alloy Entertainment, Outerbanks Entertainment (2009 – 2017)

Сцена из сериала "Дневники вампира”

Кадр из сериала Дневники вампира”
2 из 3

Сцена из сериала "Дневники вампира”

© Alloy Entertainment, Outerbanks Entertainment (2009 – 2017)
© Summit Entertainment (2009)

Фрагмент из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"

Кадр из фильма Сумерки. Сага. Новолуние
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"

© Summit Entertainment (2009)
1 из 3
Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
© Geffen Pictures (1994)
2 из 3

Сцена из сериала "Дневники вампира”

© Alloy Entertainment, Outerbanks Entertainment (2009 – 2017)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сумерки. Сага. Новолуние"

© Summit Entertainment (2009)
Одна из наиболее медитативных и атмосферных картин о вампирах — "Выживут только любовники" Джима Джармуша. Пара древних кровососов в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона очень запомнились зрителям.
© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)Кадр из фильма "Выживут только любовники"
Кадр из фильма Выживут только любовники
1 из 3
Кадр из фильма "Выживут только любовники"
© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

Кадр из фильма Выживут только любовники
2 из 3

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)

Фрагмент фильма "Выживут только любовники"

Кадр из фильма Выживут только любовники
3 из 3

Фрагмент фильма "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
1 из 3
Кадр из фильма "Выживут только любовники"
© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
2 из 3

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
3 из 3

Фрагмент фильма "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH , Faliro House Productions (2013)
Сцена с "кровавым" мороженым, саундтрек, погружающий в транс, сумеречные виды Детройта и Танжера завораживают.
"Вампиры средней полосы" выходят на Start.
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КультураЮрий СтояновАндрей СоколовАлексей ИвановСмоленскМосковская область (Подмосковье)Тильда СуинтонТом ХиддлстонТом КрузСветлана ХодченковаРоберт ПаттинсонГэри ОлдманКино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
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