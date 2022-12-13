Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже - РИА Новости, 13.12.2022
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже
Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:24
2022-12-13T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_29ed9386a10a7fc0ff0e555f744ba55c.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News.Британский телеканал также сообщил о людях, которые решили эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжелой. В статье, сопровождающей видеоинтервью с местными жителями, отмечается, что в городе наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие горожане вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.После того как ВСУ вошли в Херсон, неоднократно сообщалось о фактах издевательств украинских властей над жителями города и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.Буквально на следующий день после того, как ВСУ взяли Херсон под контроль, агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии с привязанными к столбам людьми, которых обвинили в предполагаемом сотрудничестве с российскими властями. После этого Киев аннулировал разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе из CNN и Sky News, из-за репортажей из города.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". А экстренные службы области рассказали, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов, а 74 человека вывезли в неизвестном направлении.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева против жителей Херсона "чудовищным актом линчевания".Комиссия Совета по правам человека при президенте России обратилась по поводу опубликованных Ассошиэйтед Пресс фотографий к верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям. Красный Крест, со своей стороны, напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство.Вывоз жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра был проведен в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. В ноябре командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20221129/kherson-1834913753.html
https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
херсон
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ea16e2af3c3216cfe4e9f9b72698165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
16:24 13.12.2022 (обновлено: 18:57 13.12.2022)
 
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже

Sky News: жители Херсона пожаловались на ухудшение условий жизни при украинских войсках

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News.

"Хуже, хуже: дают помощь, но не всем", — заявила одна женщина на русском языке, отвечая на вопрос, улучшились ли условия для горожан.

Британский телеканал также сообщил о людях, которые решили эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжелой.
В статье, сопровождающей видеоинтервью с местными жителями, отмечается, что в городе наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие горожане вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.
Просто забивали насмерть: Барбашов о внесудебных расправах, происходящих на правобережной части Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 04:38Специальная военная операция на Украине
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
После того как ВСУ вошли в Херсон, неоднократно сообщалось о фактах издевательств украинских властей над жителями города и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.
Буквально на следующий день после того, как ВСУ взяли Херсон под контроль, агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии с привязанными к столбам людьми, которых обвинили в предполагаемом сотрудничестве с российскими властями. После этого Киев аннулировал разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе из CNN и Sky News, из-за репортажей из города.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". А экстренные службы области рассказали, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов, а 74 человека вывезли в неизвестном направлении.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 21:10Специальная военная операция на Украине
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева против жителей Херсона "чудовищным актом линчевания".
Комиссия Совета по правам человека при президенте России обратилась по поводу опубликованных Ассошиэйтед Пресс фотографий к верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям. Красный Крест, со своей стороны, напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство.
Вывоз жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра был проведен в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. В ноябре командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала