16:24 13.12.2022 (обновлено: 18:57 13.12.2022)
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже
Sky News: жители Херсона пожаловались на ухудшение условий жизни при украинских войсках
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News.
"Хуже, хуже: дают помощь, но не всем", — заявила одна женщина на русском языке, отвечая на вопрос, улучшились ли условия для горожан.
Британский телеканал также сообщил о людях, которые решили эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжелой.
В статье, сопровождающей видеоинтервью с местными жителями, отмечается, что в городе наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие горожане вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.
После того как ВСУ вошли в Херсон, неоднократно сообщалось о фактах издевательств украинских властей над жителями города и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.
Буквально на следующий день после того, как ВСУ взяли Херсон под контроль, агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии с привязанными к столбам людьми, которых обвинили в предполагаемом сотрудничестве с российскими властями. После этого Киев аннулировал разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе из CNN и Sky News, из-за репортажей из города.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". А экстренные службы области рассказали, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов, а 74 человека вывезли в неизвестном направлении.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева против жителей Херсона "чудовищным актом линчевания".
Комиссия Совета по правам человека при президенте России обратилась по поводу опубликованных Ассошиэйтед Пресс фотографий к верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям. Красный Крест, со своей стороны, напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство.
Вывоз жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра был проведен в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. В ноябре командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.