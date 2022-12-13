https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html

Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже

Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже - РИА Новости, 13.12.2022

Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже

Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:24

2022-12-13T16:24

2022-12-13T18:57

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Жизнь в Херсоне стала хуже, с тех пор как город перешел под контроль украинских войск, рассказали местные жители британскому телеканалу Sky News.Британский телеканал также сообщил о людях, которые решили эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжелой. В статье, сопровождающей видеоинтервью с местными жителями, отмечается, что в городе наблюдаются перебои с электричеством, отсутствует водоснабжение, а многие горожане вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.После того как ВСУ вошли в Херсон, неоднократно сообщалось о фактах издевательств украинских властей над жителями города и правобережных районов, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.Буквально на следующий день после того, как ВСУ взяли Херсон под контроль, агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии с привязанными к столбам людьми, которых обвинили в предполагаемом сотрудничестве с российскими властями. После этого Киев аннулировал разрешения на работу не менее шести журналистам, в том числе из CNN и Sky News, из-за репортажей из города.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". А экстренные службы области рассказали, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов, а 74 человека вывезли в неизвестном направлении.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Киева против жителей Херсона "чудовищным актом линчевания".Комиссия Совета по правам человека при президенте России обратилась по поводу опубликованных Ассошиэйтед Пресс фотографий к верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям. Красный Крест, со своей стороны, напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство.Вывоз жителей Херсона и Херсонской области, в том числе Берислава, с правого на левый берег Днепра был проведен в октябре-ноябре из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. В ноябре командующий Объединенной группировкой войск России Сергей Суровикин предложил организовать оборону по рубежу реки Днепр, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск. Как отметил Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

https://ria.ru/20221129/kherson-1834913753.html

https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр