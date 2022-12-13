11:53 13.12.2022 (обновлено: 15:43 13.12.2022)
В Геническом районе Херсонской области построят новый город
Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о планах построить город в Геническом районе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо.
"Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил глава региона.
Он добавил, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов.
"Процесс уже идет", — подчеркнул Сальдо.
Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.