https://ria.ru/20221213/kherson-1838272024.html

В Геническом районе Херсонской области построят новый город

В Геническом районе Херсонской области построят новый город - РИА Новости, 13.12.2022

В Геническом районе Херсонской области построят новый город

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:53

2022-12-13T11:53

2022-12-13T15:43

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геническ

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо.Он добавил, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов. "Процесс уже идет", — подчеркнул Сальдо.Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://realty.ria.ru/20221202/zhile-1835799289.html

https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html

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Кирилл Волков

владимир сальдо, политика, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр, геническ