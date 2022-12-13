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В Геническом районе Херсонской области построят новый город - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/kherson-1838272024.html
В Геническом районе Херсонской области построят новый город
В Геническом районе Херсонской области построят новый город - РИА Новости, 13.12.2022
В Геническом районе Херсонской области построят новый город
На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:53
2022-12-13T15:43
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
политика
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
геническ
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо.Он добавил, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов. "Процесс уже идет", — подчеркнул Сальдо.Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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владимир сальдо, политика, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр, геническ
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Политика, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Геническ
11:53 13.12.2022 (обновлено: 15:43 13.12.2022)
 
В Геническом районе Херсонской области построят новый город

Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о планах построить город в Геническом районе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области построят новый город, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Владимир Сальдо.

"Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — сообщил глава региона.

Он добавил, что по поручению президента уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов.
"Процесс уже идет", — подчеркнул Сальдо.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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