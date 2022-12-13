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Вице-президент Европарламента отвергла обвинения в коррупции

Вице-президент Европарламента отвергла обвинения в коррупции - РИА Новости, 13.12.2022

Вице-президент Европарламента отвергла обвинения в коррупции

Вице-президент Европарламента Ева Кайли через своего адвоката заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против нее бельгийскими властями, и о... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

2022-12-13T12:32

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АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Вице-президент Европарламента Ева Кайли через своего адвоката заявила о невиновности в связи с обвинениями, выдвинутыми против нее бельгийскими властями, и о непричастности к Катар-Гейт, сообщил телеканал Open.Бельгийские власти 9 декабря провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК- КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Еве Кайли как вице-президенту Европарламента.Адвокат Кайли в Греции Михалис Димитракопулос в утренней программе Open сказал, что она заявляет о своей невиновности и не имеет никакого отношения к обвинениям."Ее позиция заключается в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к финансированию из Катара", - сказал Димитракопулос.По его словам, Кайли опровергла сообщения, что в детской кровати прятала деньги. По сообщениям СМИ, в детской были найдены 150 тысяч евро.Что касается отца Евы Кайли Александроса Кайлиса, адвокат пояснил, что бельгийские власти не выдвигали ему никаких ограничительных условий и "он свободен, если хочет приехать в Грецию", но "когда отец видит своего ребенка в таком тяжелом положении, он остается рядом с ним".СМИ сообщали, что у отца Кайли найден чемодан с деньгами.Что касается сообщений о том, что около месяца назад Кайли вместе со своим партнером Франческо Джорджи основала компанию по недвижимости в престижном афинском районе Колонаки, Димитракопулос сказал, что это частная акционерная компания, которая была создана месяц назад с корпоративным капиталом в 1000 евро и еще не работала.Адвокат депутата Европарламента также сообщил, что в среду он подаст апелляцию против замораживания счетов Магдалены и Александроса Кайлиса, которые были заморожены по решению властей."Ведомство по борьбе с отмыванием капиталом поступило правильно, потому что, когда оно слышит, что в Брюсселе есть обвинение, оно обязано принять какие-то меры. Поэтому оно заморозило счета сестры и отца Кайли. Эти счета, однако, являются счетами, на которых депонируется заработная плата. Они не имеют ничего общего с какой-либо коммерческой деятельностью, которой нет в семье Кайлис. Завтра мы подадим апелляцию на это ограничение и верим, что она будет успешной", - сказал адвокат.По его словам, все имущество было заявлено в декларациях о доходах. "Недвижимое имущество - это имущество, которое было заявлено в декларациях о доходах как Кайли, так и ее сестры. Все оправдано до последнего евро", - добавил он.В заключение Димитракопулос сказал, что ему неизвестно, была ли Кайли переведена из Сен-Жиль в другую тюрьму, и пояснил, что он разговаривает с двумя адвокатами, которые представляют ее интересы в Бельгии, а не с ней самой.

https://ria.ru/20221212/obyski-1838200045.html

https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

https://ria.ru/20221210/skandal-1837719148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европарламент, брюссель, катар, роберта метсола, греция, коррупция, европа, бельгия