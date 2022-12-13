https://ria.ru/20221213/kanaly-1838452199.html

Жена Бута назвала фейковыми телеграм-каналы, ведущиеся от имени мужа

Жена Бута назвала фейковыми телеграм-каналы, ведущиеся от имени мужа - РИА Новости, 13.12.2022

Жена Бута назвала фейковыми телеграм-каналы, ведущиеся от имени мужа

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут не имеет отношения к телеграм-каналам от его имени, сообщила РИА Новости его жена Алла Бут. РИА Новости, 13.12.2022

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2022-12-13T20:15

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общество

виктор бут

бриттни грайнер

сша

лдпр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вступивший в ЛДПР Виктор Бут не имеет отношения к телеграм-каналам от его имени, сообщила РИА Новости его жена Алла Бут."Виктор не имеет на сегодня телеграм-канала. Все новости, что сейчас выходят якобы со ссылкой на его телеграм-канал, – фейк, манипуляции. Как только такая площадка появится, я вам сообщу, пришлю ссылку", – сказала она.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его 8 декабря освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В минувшее воскресенье Бут вступил в ЛДПР.

https://ria.ru/20221213/but-1838364514.html

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общество, виктор бут, бриттни грайнер, сша, лдпр