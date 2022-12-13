https://ria.ru/20221213/italiya-1838295766.html

Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным

Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным - РИА Новости, 13.12.2022

Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным

Италия считает неудовлетворительным предложение Европейской комиссии по механизму корректировки цен на газ, заявила премьер-министр Джорджа Мелони. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:03

2022-12-13T13:03

2022-12-13T13:03

италия

еврокомиссия

в мире

экономика

джорджа мелони

владимир путин

брюссель

россия

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РИМ, 13 дек – РИА Новости. Италия считает неудовлетворительным предложение Европейской комиссии по механизму корректировки цен на газ, заявила премьер-министр Джорджа Мелони."Сегодня проходит заседание Совета министров энергетики, где Италия в течение нескольких месяцев в первом ряду выступает за эффективные решения, такие как динамический потолок цен. Мы на этот день считаем, что предложение Комиссии является неудовлетворительным, поскольку не может быть реализовано в данных условиях", - сказала она, выступая в Палате депутатов итальянского парламента.Необходимо ограничить пределы спекуляции, "которая тормозит европейские экономики", подчеркнула Мелони.Нельзя допустить, чтобы "государства с большими фискальными возможностями шли своим путем, а те, у кого были большие проблемы с расходами, оставались позади", добавила премьер Италии."Это приведет к искажению единого рынка, которое не только накажет, но и скомпрометирует всю Европу", - сообщила она в ходе информационного сообщения в преддверии саммита ЕС.Внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС, на котором вновь будет обсуждаться лимит цены "голубого топлива", пройдет 13 декабря в Брюсселе. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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италия, еврокомиссия, в мире, экономика, джорджа мелони, владимир путин, брюссель, россия, евросоюз, цены на нефть