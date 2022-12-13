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Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке - РИА Новости, 13.12.2022
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Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке - РИА Новости, 13.12.2022
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:28
россия
африка
российская академия наук
российское историческое общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах, а также подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка"."Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Работу предлагается вести совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и Ассоциацией "Российское историческое общество".Срок исполнения поручения – 1 февраля.
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россия, африка, российская академия наук, российское историческое общество
Россия, Африка, Российская академия наук, Российское историческое общество
11:28 13.12.2022
 
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке

Путин поручил организовать исследования колониальной политики европейских государств

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах, а также подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка".
"Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Работу предлагается вести совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и Ассоциацией "Российское историческое общество".
Срок исполнения поручения – 1 февраля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 11:26
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории
 
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