https://ria.ru/20221213/issledovanie-1838264422.html

Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке

Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке - РИА Новости, 13.12.2022

Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:28

2022-12-13T11:28

2022-12-13T11:28

россия

африка

российская академия наук

российское историческое общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах, а также подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка"."Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Работу предлагается вести совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и Ассоциацией "Российское историческое общество".Срок исполнения поручения – 1 февраля.

https://ria.ru/20221213/istoriya-1838263576.html

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африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, российская академия наук, российское историческое общество