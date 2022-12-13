https://ria.ru/20221213/issledovanie-1838264422.html
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке - РИА Новости, 13.12.2022
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:28
россия
африка
российская академия наук
российское историческое общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки организовать проведение научных исследований об истории зарождения, развития и последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском и других континентах, а также подготовить материалы ко второму саммиту "Россия – Африка"."Минобрнауки России... подготовить материалы ко второму саммиту Россия – Африка, обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Работу предлагается вести совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и Ассоциацией "Российское историческое общество".Срок исполнения поручения – 1 февраля.
https://ria.ru/20221213/istoriya-1838263576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, российская академия наук, российское историческое общество
Россия, Африка, Российская академия наук, Российское историческое общество
Путин поручил изучить колониальную политику европейских государств в Африке
Путин поручил организовать исследования колониальной политики европейских государств