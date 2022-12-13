https://ria.ru/20221213/gripp-1838380610.html
Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде
Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде - РИА Новости, 13.12.2022
Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде
Число заболевших свиным гриппом в Калининградской области за неделю выросло в четыре раза, что говорит о начале эпидемии, сообщил областной Роспотребнадзор в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:30
2022-12-13T16:30
2022-12-13T16:30
общество
здоровье - общество
калининградская область
калининград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости. Число заболевших свиным гриппом в Калининградской области за неделю выросло в четыре раза, что говорит о начале эпидемии, сообщил областной Роспотребнадзор в своём Telegram-канале во вторник."По данным эпидемиологического анализа, рассчитанные оперативные эпидемические пороги, как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах (взрослые и дети), на 49 неделе впервые превышены, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за последнюю неделю лабораторно подтверждено 152 случая гриппа A H1N1(свиной грипп). 58 из них - это дети до 14 лет.Всего в Калининградской области с начала эпидемического сезона подтверждён 221 случай гриппа, 91 - у детей.В начале декабря Роспотребнадзор по региону сообщал, что число заболевших гриппом в Калининградской области значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, также увеличилось и количество внебольничных пневмоний.В конце ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом власти региона рекомендовали вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте, больницах и поликлиниках.
https://ria.ru/20221207/gripp-1837073386.html
https://ria.ru/20221213/privivki-1838261024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, калининградская область, калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Калининградская область, Калининград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии свиного гриппа в Калининграде
В Калининграде число больных свиным гриппом выросло за неделю в четыре раза
КАЛИНИНГРАД, 13 дек - РИА Новости.
Число заболевших свиным гриппом в Калининградской области за неделю выросло в четыре раза, что говорит о начале эпидемии, сообщил областной Роспотребнадзор в своём Telegram-канале
во вторник.
"По данным эпидемиологического анализа, рассчитанные оперативные эпидемические пороги, как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах (взрослые и дети), на 49 неделе впервые превышены, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за последнюю неделю лабораторно подтверждено 152 случая гриппа A H1N1(свиной грипп). 58 из них - это дети до 14 лет.
Всего в Калининградской области с начала эпидемического сезона подтверждён 221 случай гриппа, 91 - у детей.
В начале декабря Роспотребнадзор по региону сообщал, что число заболевших гриппом в Калининградской области значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, также увеличилось и количество внебольничных пневмоний.
В конце ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом власти региона рекомендовали вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте, больницах и поликлиниках.