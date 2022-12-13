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Госдума уточнила порядок назначения и снятия главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.12.2022
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Госдума уточнила порядок назначения и снятия главы Счетной палаты
Госдума уточнила порядок назначения и снятия главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.12.2022
Госдума уточнила порядок назначения и снятия главы Счетной палаты
Госдума приняла закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП) и его... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:04
2022-12-13T13:11
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП) и его заместителя, а также уточняет полномочия ведомства.По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя - от Совфеда к Госдуме, однако законодательно это пока не урегулировано.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Согласно принятому Госдумой закону, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы СП, но трех кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов СП. Председатель, его заместитель и аудиторы СП будут обязаны соблюдать кодекс этики, утверждаемый ее коллегией.Закон также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита - аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).СП также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20221213/palata-1838260929.html
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россия, политика, госдума рф, счетная палата рф
Россия, Политика, Госдума РФ, Счетная палата РФ
13:04 13.12.2022 (обновлено: 13:11 13.12.2022)
 
Госдума уточнила порядок назначения и снятия главы Счетной палаты

Госдума привела в соответствие с Конституцией порядок назначения главы Счетной палаты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП) и его заместителя, а также уточняет полномочия ведомства.
По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя - от Совфеда к Госдуме, однако законодательно это пока не урегулировано.
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Согласно принятому Госдумой закону, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.
Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы СП, но трех кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.
Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов СП. Председатель, его заместитель и аудиторы СП будут обязаны соблюдать кодекс этики, утверждаемый ее коллегией.
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Закон также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита - аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
СП также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.
Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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