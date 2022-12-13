Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221213/filippiny-1838056397.html
На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов
На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов - РИА Новости, 13.12.2022
На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов
Департамент туризма Филиппин представил новую систему eTravel, которая обеспечивает большую мобильность туристов и предоставляет улучшенные возможности для... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T06:02
2022-12-13T06:05
туризм
туризм
новости - туризм
филиппины
туристы
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Департамент туризма Филиппин представил новую систему eTravel, которая обеспечивает большую мобильность туристов и предоставляет улучшенные возможности для путешествий, сообщает представительство департамента в России и СНГ.Cайт etravel.gov.ph, целью которого является упрощение ввода и сбора данных, заменяет собой старую систему One Health Pass, доступ к которой прекращен 5 декабря. Иммиграционное бюро также прекратило использование бумажных карт прибытия.Туристы при посещении старого сайта будут перенаправлены на домен e-travel. Там размещена электронная версия бумажной карты прибытия, которую путешественники должны предоставлять при въезде на Филиппины для прохождения иммиграционного контроля. Регистрация на платформе eTravel бесплатна.Министр туризма Кристина Фраско рассказала, что новая система обеспечит большую мобильность и удобство для путешественников. В заявлении Фраско говорится, что Департамент поддержал отмену One Health Pass, переход на электронную карту прибытия eTravel, а теперь и полную интеграцию регистрации прибытия и отъезда государственными учреждениями в систему электронного учета путешественников.Филиппины открыты для туристов из России, но необходимо предоставить или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит) или тест на антиген не старше 24 часов, либо сделанный по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, добраться до столицы страны Манилы можно на лайнерах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой.
https://ria.ru/20221111/filippiny-1830588444.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, филиппины, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Филиппины, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
06:02 13.12.2022 (обновлено: 06:05 13.12.2022)
 
На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов

На Филиппинах запускают новую электронную систему для туристов eTravel

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Департамент туризма Филиппин представил новую систему eTravel, которая обеспечивает большую мобильность туристов и предоставляет улучшенные возможности для путешествий, сообщает представительство департамента в России и СНГ.
Cайт etravel.gov.ph, целью которого является упрощение ввода и сбора данных, заменяет собой старую систему One Health Pass, доступ к которой прекращен 5 декабря. Иммиграционное бюро также прекратило использование бумажных карт прибытия.
Туристы при посещении старого сайта будут перенаправлены на домен e-travel. Там размещена электронная версия бумажной карты прибытия, которую путешественники должны предоставлять при въезде на Филиппины для прохождения иммиграционного контроля. Регистрация на платформе eTravel бесплатна.
Министр туризма Кристина Фраско рассказала, что новая система обеспечит большую мобильность и удобство для путешественников. В заявлении Фраско говорится, что Департамент поддержал отмену One Health Pass, переход на электронную карту прибытия eTravel, а теперь и полную интеграцию регистрации прибытия и отъезда государственными учреждениями в систему электронного учета путешественников.
Филиппины открыты для туристов из России, но необходимо предоставить или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит) или тест на антиген не старше 24 часов, либо сделанный по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, добраться до столицы страны Манилы можно на лайнерах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой.
Закат на острове Боракай - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 10:03Туризм
Филиппины объявили о запуске новой туристической программы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФилиппинытуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала