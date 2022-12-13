https://ria.ru/20221213/filippiny-1838056397.html

На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов

На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов - РИА Новости, 13.12.2022

На Филиппинах запустили новую систему регистрации туристов

Департамент туризма Филиппин представил новую систему eTravel, которая обеспечивает большую мобильность туристов и предоставляет улучшенные возможности для... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T06:02

2022-12-13T06:02

2022-12-13T06:05

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Департамент туризма Филиппин представил новую систему eTravel, которая обеспечивает большую мобильность туристов и предоставляет улучшенные возможности для путешествий, сообщает представительство департамента в России и СНГ.Cайт etravel.gov.ph, целью которого является упрощение ввода и сбора данных, заменяет собой старую систему One Health Pass, доступ к которой прекращен 5 декабря. Иммиграционное бюро также прекратило использование бумажных карт прибытия.Туристы при посещении старого сайта будут перенаправлены на домен e-travel. Там размещена электронная версия бумажной карты прибытия, которую путешественники должны предоставлять при въезде на Филиппины для прохождения иммиграционного контроля. Регистрация на платформе eTravel бесплатна.Министр туризма Кристина Фраско рассказала, что новая система обеспечит большую мобильность и удобство для путешественников. В заявлении Фраско говорится, что Департамент поддержал отмену One Health Pass, переход на электронную карту прибытия eTravel, а теперь и полную интеграцию регистрации прибытия и отъезда государственными учреждениями в систему электронного учета путешественников.Филиппины открыты для туристов из России, но необходимо предоставить или сертификат о вакцинации (Спутник V подходит) или тест на антиген не старше 24 часов, либо сделанный по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, добраться до столицы страны Манилы можно на лайнерах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой.

https://ria.ru/20221111/filippiny-1830588444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, филиппины, туристы, куда можно лететь, отдых на море