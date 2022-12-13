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В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента - РИА Новости, 13.12.2022
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В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента
В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента - РИА Новости, 13.12.2022
В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента
Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:59
2022-12-13T13:27
в мире
роберта метсола
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европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли в связи с коррупционным скандалом, голосование депутатов парламента на пленарной сессии назначено на 12.00 по местному времени (14.00 мск) во вторник."Сегодня в 12.00 Европарламент проголосует по единогласному предложению Конференции председателей о прекращении срока полномочий вице-президента Евы Кайли", - сообщила Метсола по итогам заседания Конференции президентов фракций.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.Роберта Метсола, эмоционально комментируя в понедельник на открытии очередной парламентской сессии в Страсбурге коррупционный скандал, выразила мнение, что в нем виноваты не нечистые на руку парламентарии, а некие "автократичные третьи страны". "Мы - европейцы. Мы предпочитаем мерзнуть, но не продаваться", - заключила глава ЕП. При этом она не пояснила связь между конкретными подозрениями во взятках в связи с чемпионатом мира по футболу и погодой в Европе зимой.
https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html
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в мире, роберта метсола, брюссель, европарламент, катар, бельгия, страсбург, европа
В мире, Роберта Метсола, Брюссель, Европарламент, Катар, Бельгия, Страсбург, Европа
12:59 13.12.2022 (обновлено: 13:27 13.12.2022)
 
В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента

Глава ЕП Метсола назначила голосование о прекращении полномочий вице-президента Кайли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли в связи с коррупционным скандалом, голосование депутатов парламента на пленарной сессии назначено на 12.00 по местному времени (14.00 мск) во вторник.
"Сегодня в 12.00 Европарламент проголосует по единогласному предложению Конференции председателей о прекращении срока полномочий вице-президента Евы Кайли", - сообщила Метсола по итогам заседания Конференции президентов фракций.
Ева Кайли - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 12:32
Вице-президент Европарламента отвергла обвинения в коррупции
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
Роберта Метсола, эмоционально комментируя в понедельник на открытии очередной парламентской сессии в Страсбурге коррупционный скандал, выразила мнение, что в нем виноваты не нечистые на руку парламентарии, а некие "автократичные третьи страны". "Мы - европейцы. Мы предпочитаем мерзнуть, но не продаваться", - заключила глава ЕП. При этом она не пояснила связь между конкретными подозрениями во взятках в связи с чемпионатом мира по футболу и погодой в Европе зимой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 17:40
Орбан мемом отреагировал на задержание вице-президента ЕП за коррупцию
 
В миреРоберта МетсолаБрюссельЕвропарламентКатарБельгияСтрасбургЕвропа
 
 
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