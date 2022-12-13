https://ria.ru/20221213/evroparlament-1838293251.html

В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента

В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента - РИА Новости, 13.12.2022

В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента

Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:59

2022-12-13T12:59

2022-12-13T13:27

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли в связи с коррупционным скандалом, голосование депутатов парламента на пленарной сессии назначено на 12.00 по местному времени (14.00 мск) во вторник."Сегодня в 12.00 Европарламент проголосует по единогласному предложению Конференции председателей о прекращении срока полномочий вице-президента Евы Кайли", - сообщила Метсола по итогам заседания Конференции президентов фракций.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.Роберта Метсола, эмоционально комментируя в понедельник на открытии очередной парламентской сессии в Страсбурге коррупционный скандал, выразила мнение, что в нем виноваты не нечистые на руку парламентарии, а некие "автократичные третьи страны". "Мы - европейцы. Мы предпочитаем мерзнуть, но не продаваться", - заключила глава ЕП. При этом она не пояснила связь между конкретными подозрениями во взятках в связи с чемпионатом мира по футболу и погодой в Европе зимой.

https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html

https://ria.ru/20221212/orban-1838143139.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, роберта метсола, брюссель, европарламент, катар, бельгия, страсбург, европа