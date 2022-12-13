12:59 13.12.2022 (обновлено: 13:27 13.12.2022)
В ЕП назначили голосование о прекращении полномочий вице-президента
Глава ЕП Метсола назначила голосование о прекращении полномочий вице-президента Кайли
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Президент европейского парламент Роберта Метсола заявила, что главы политических фракций проголосовали в поддержку предложения о прекращении полномочий вице-президента ЕП Евы Кайли в связи с коррупционным скандалом, голосование депутатов парламента на пленарной сессии назначено на 12.00 по местному времени (14.00 мск) во вторник.
"Сегодня в 12.00 Европарламент проголосует по единогласному предложению Конференции председателей о прекращении срока полномочий вице-президента Евы Кайли", - сообщила Метсола по итогам заседания Конференции президентов фракций.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
Роберта Метсола, эмоционально комментируя в понедельник на открытии очередной парламентской сессии в Страсбурге коррупционный скандал, выразила мнение, что в нем виноваты не нечистые на руку парламентарии, а некие "автократичные третьи страны". "Мы - европейцы. Мы предпочитаем мерзнуть, но не продаваться", - заключила глава ЕП. При этом она не пояснила связь между конкретными подозрениями во взятках в связи с чемпионатом мира по футболу и погодой в Европе зимой.