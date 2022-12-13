https://ria.ru/20221213/eskalatsiya-1838336248.html

МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать

МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать - РИА Новости, 13.12.2022

МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать

Москва рассчитывает, что серьёзной эскалации на границе Индии и КНР после недавних инцидентов удастся избежать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:33

2022-12-13T14:33

2022-12-13T15:04

в мире

аруначал-прадеш

индия

андрей руденко

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что серьёзной эскалации на границе Индии и КНР после недавних инцидентов удастся избежать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы надеемся, что ее (эскалации - ред.) удастся избежать", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".Ранее источник в минобороны Индии сообщал РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля.Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html

https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html

аруначал-прадеш

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аруначал-прадеш, индия, андрей руденко, китай