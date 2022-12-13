https://ria.ru/20221213/eskalatsiya-1838336248.html
МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать
МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать - РИА Новости, 13.12.2022
МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать
Москва рассчитывает, что серьёзной эскалации на границе Индии и КНР после недавних инцидентов удастся избежать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:33
2022-12-13T14:33
2022-12-13T15:04
в мире
аруначал-прадеш
индия
андрей руденко
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что серьёзной эскалации на границе Индии и КНР после недавних инцидентов удастся избежать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы надеемся, что ее (эскалации - ред.) удастся избежать", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".Ранее источник в минобороны Индии сообщал РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля.Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html
https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html
аруначал-прадеш
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аруначал-прадеш, индия, андрей руденко, китай
В мире, Аруначал-Прадеш, Индия, Андрей Руденко, Китай
14:33 13.12.2022 (обновлено: 15:04 13.12.2022)
МИД России надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать
Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что эскалации между Индией и КНР удастся избежать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что серьёзной эскалации на границе Индии и КНР после недавних инцидентов удастся избежать, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы надеемся, что ее (эскалации - ред.) удастся избежать", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее источник в минобороны Индии сообщал РИА Новости, что не менее шести индийских солдат ранены при произошедшем несколько дней назад столкновении с военными Китая в штате Аруначал-Прадеш. Он подтвердил, что столкновение между военными двух стран произошло 9 декабря в секторе Таванг, а также сообщил, что после инцидента представители командования армии Индии и Китая провели совещание, чтобы восстановить мир и спокойствие вдоль линия фактического контроля.
Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в ожесточенных столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.