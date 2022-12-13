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Испания отправит почти 50 электрогенераторов на Украину до Нового года - РИА Новости, 13.12.2022
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Испания отправит почти 50 электрогенераторов на Украину до Нового года
Испания отправит почти 50 электрогенераторов на Украину до Нового года - РИА Новости, 13.12.2022
Испания отправит почти 50 электрогенераторов на Украину до Нового года
Испания планирует скоординировать отправку 49 электрических генераторов на Украину до Нового года, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:04
2022-12-13T19:04
в мире
испания
украина
электричество
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МАДРИД, 13 дек - РИА Новости. Испания планирует скоординировать отправку 49 электрических генераторов на Украину до Нового года, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства обороны королевства."Цель Минобороны и трех (частных) компаний, участвующих в этой поставке, состоит в том, чтобы большая часть из почти 50 единиц техники была доставлена в Одессу и другие города Украины до Рождества… 60% (поставок) отправятся через два дня сухопутным конвоем и прибудут туда до Рождества, а остальные прибудут до Нового года", — говорится в пресс-релизе.В министерстве отмечают, что часть электрических генераторов мощностью 660 киловатт будет отправлена из Испании уже в этот четверг в логистический центр приема и распределения гуманитарной помощи Украине, расположенный в Польше.При этом, согласно пресс-релизу, за последние два месяца министерство обороны королевства уже отправило восемь генераторных установок.В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций.В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.
https://ria.ru/20221213/bashni-1838289293.html
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в мире, испания, украина, электричество
В мире, Испания, Украина, Электричество
19:04 13.12.2022
 
Испания отправит почти 50 электрогенераторов на Украину до Нового года

Минобороны Испании планирует отправить 49 электрогенераторов на Украину до Нового года

© Flickr / GonchoAФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Flickr / GonchoA
Флаг Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 13 дек - РИА Новости. Испания планирует скоординировать отправку 49 электрических генераторов на Украину до Нового года, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства обороны королевства.
"Цель Минобороны и трех (частных) компаний, участвующих в этой поставке, состоит в том, чтобы большая часть из почти 50 единиц техники была доставлена в Одессу и другие города Украины до Рождества… 60% (поставок) отправятся через два дня сухопутным конвоем и прибудут туда до Рождества, а остальные прибудут до Нового года", — говорится в пресс-релизе.
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В министерстве отмечают, что часть электрических генераторов мощностью 660 киловатт будет отправлена из Испании уже в этот четверг в логистический центр приема и распределения гуманитарной помощи Украине, расположенный в Польше.
При этом, согласно пресс-релизу, за последние два месяца министерство обороны королевства уже отправило восемь генераторных установок.
В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций.
В ноябре председатель правительства страны Педро Санчес заявил, что правительство Испании направило почти 270 миллионов евро в фонд военной помощи Украине.
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