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МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины
МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины - РИА Новости, 13.12.2022
МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль договорились об установлении непрерывного присутствия экспертов на всех АЭС Украины,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:16
2022-12-13T21:16
2022-12-13T21:16
в мире
рафаэль гросси
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль договорились об установлении непрерывного присутствия экспертов на всех АЭС Украины, говорится в заявлении агентства."Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит непрерывное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий, чтобы не допустить ядерный инцидент в ходе текущего вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
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в мире, рафаэль гросси, денис шмыгаль, украина, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, Украина, МАГАТЭ
МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины
Гросси и Шмыгаль договорились о непрерывном присутствии экспертов на всех АЭС Украины