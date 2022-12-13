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МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины

МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины - РИА Новости, 13.12.2022

МАГАТЭ обеспечит непрерывное присутствии экспертов на всех АЭС Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль договорились об установлении непрерывного присутствия экспертов на всех АЭС Украины,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:16

2022-12-13T21:16

2022-12-13T21:16

в мире

рафаэль гросси

денис шмыгаль

украина

магатэ

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Украины Денис Шмыгаль договорились об установлении непрерывного присутствия экспертов на всех АЭС Украины, говорится в заявлении агентства."Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит непрерывное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий, чтобы не допустить ядерный инцидент в ходе текущего вооруженного конфликта", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

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в мире, рафаэль гросси, денис шмыгаль, украина, магатэ