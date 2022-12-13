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На Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору
На Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору
Депутаты Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:44
2022-12-13T22:44
2022-12-13T22:44
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).Уточняется, что на сессии во вторник парламентарии рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях"."В связи с принятием федерального закона о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 2024 года, законопроектом вносятся соответствующие изменения в краевой закон ко второму чтению", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель ЗСК Юрий Бурлачко, в регионе курортный сбор показал высокую эффективность."Его взимание позволило осуществить заметные обновления в муниципалитетах, входящих в зону проведения эксперимента, что сделало наши курорты еще более привлекательными для отдыхающих, повысило их конкурентоспособность. И мы рассчитываем на продолжение и развитие этой практики в интересах как гостей края, так и всей санаторно-курортной отрасли Кубани", – прокомментировал Бурлачко.В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в некоторых регионах РФ, а также о включении Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус в перечень таких субъектов. Согласно закону, эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно.
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владимир путин, краснодарский край, россия, санкт-петербург
Краснодарский край, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Санкт-Петербург
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Кубани поддержали продление в регионе эксперимента по курортному сбору, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
Уточняется, что на сессии во вторник парламентарии рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Закон Краснодарского края
"О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях".
"В связи с принятием федерального закона о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора до 2024 года, законопроектом вносятся соответствующие изменения в краевой закон ко второму чтению", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель ЗСК Юрий Бурлачко, в регионе курортный сбор показал высокую эффективность.
"Его взимание позволило осуществить заметные обновления в муниципалитетах, входящих в зону проведения эксперимента, что сделало наши курорты еще более привлекательными для отдыхающих, повысило их конкурентоспособность. И мы рассчитываем на продолжение и развитие этой практики в интересах как гостей края, так и всей санаторно-курортной отрасли Кубани", – прокомментировал Бурлачко.
В декабре президент России Владимир Путин
подписал закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в некоторых регионах РФ, а также о включении Санкт-Петербурга
и федеральной территории Сириус в перечень таких субъектов. Согласно закону, эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно.