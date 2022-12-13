https://ria.ru/20221213/dtp-1838332696.html

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 13.12.2022

В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек

Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:25

2022-12-13T14:25

2022-12-13T14:29

происшествия

владимир

владимирская область

гусь-хрустальный

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.Ранее УМВД РФ по Владимирской области сообщило, что около 09.20 на трассе Р-132 в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Сообщалось, что в медицинское учреждение направлены более 10 человек. По уточненным данным полиции, всего в салоне автобуса находились 36 пассажиров.Соколов написал в своем Telegram-канале, что автобус следовал по маршруту "Гусь-Хрустальный – Владимир". "По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", - сообщил он.Глава города подчеркнул, что список пострадавших в ДТП уточнен, и он лично находится на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

владимир

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир, владимирская область, гусь-хрустальный