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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 13.12.2022
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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек - РИА Новости, 13.12.2022
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек
Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:25
2022-12-13T14:29
происшествия
владимир
владимирская область
гусь-хрустальный
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.Ранее УМВД РФ по Владимирской области сообщило, что около 09.20 на трассе Р-132 в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Сообщалось, что в медицинское учреждение направлены более 10 человек. По уточненным данным полиции, всего в салоне автобуса находились 36 пассажиров.Соколов написал в своем Telegram-канале, что автобус следовал по маршруту "Гусь-Хрустальный – Владимир". "По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", - сообщил он.Глава города подчеркнул, что список пострадавших в ДТП уточнен, и он лично находится на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области.
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происшествия, владимир, владимирская область, гусь-хрустальный
Происшествия, Владимир, Владимирская область, Гусь-Хрустальный
14:25 13.12.2022 (обновлено: 14:29 13.12.2022)
 
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек

Глава Гусь-Хрустального Соколов: в больницы доставили 17 пострадавших в ДТП с автобусом

© Фото : СК РФ по Владимирской областиНа месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : СК РФ по Владимирской области
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.
Ранее УМВД РФ по Владимирской области сообщило, что около 09.20 на трассе Р-132 в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Сообщалось, что в медицинское учреждение направлены более 10 человек. По уточненным данным полиции, всего в салоне автобуса находились 36 пассажиров.
Соколов написал в своем Telegram-канале, что автобус следовал по маршруту "Гусь-Хрустальный – Владимир". "По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", - сообщил он.
Глава города подчеркнул, что список пострадавших в ДТП уточнен, и он лично находится на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области.
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