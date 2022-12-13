14:25 13.12.2022 (обновлено: 14:29 13.12.2022)
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 17 человек
Глава Гусь-Хрустального Соколов: в больницы доставили 17 пострадавших в ДТП с автобусом
© Фото : СК РФ по Владимирской областиНа месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022
© Фото : СК РФ по Владимирской области
На месте ДТП с автобусом во Владимирской области. 13 декабря 2022
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе трое детей, были доставлены в больницы Владимира после аварии с автобусом, сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.
Ранее УМВД РФ по Владимирской области сообщило, что около 09.20 на трассе Р-132 в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. Сообщалось, что в медицинское учреждение направлены более 10 человек. По уточненным данным полиции, всего в салоне автобуса находились 36 пассажиров.
Соколов написал в своем Telegram-канале, что автобус следовал по маршруту "Гусь-Хрустальный – Владимир". "По данным на настоящий момент, в учреждения здравоохранения в городе Владимир с места аварии были доставлены 17 человек. В том числе трое детей. Всем детям помощь оказана амбулаторно", - сообщил он.
Глава города подчеркнул, что список пострадавших в ДТП уточнен, и он лично находится на постоянной связи с департаментом здравоохранения Владимирской области.