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Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.12.2022
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Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.12.2022
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:56
2022-12-13T11:08
происшествия
россия
владимир
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по региону.По данным управления, ДТП произошло около 09.20 на трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Судогодском районе Владимирской области."По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. В медицинское учреждение направлены 10 человек", - рассказали в управлении.По данным полиции, всего в салоне автобуса находились около 30 пассажиров.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838199417.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/pyanyy-voditel-1837963858.html
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происшествия, россия, владимир, владимирская область
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область
10:56 13.12.2022 (обновлено: 11:08 13.12.2022)
 
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Во Владимирской области автобус наехал на ограждение, десять человек госпитализировали

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по региону.
По данным управления, ДТП произошло около 09.20 на трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Судогодском районе Владимирской области.
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"По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. В медицинское учреждение направлены 10 человек", - рассказали в управлении.
По данным полиции, всего в салоне автобуса находились около 30 пассажиров.
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