https://ria.ru/20221213/dtp-1838256171.html

Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.12.2022

Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:56

2022-12-13T10:56

2022-12-13T11:08

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по региону.По данным управления, ДТП произошло около 09.20 на трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Судогодском районе Владимирской области."По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. В медицинское учреждение направлены 10 человек", - рассказали в управлении.По данным полиции, всего в салоне автобуса находились около 30 пассажиров.

https://ria.ru/20221212/dtp-1838199417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/pyanyy-voditel-1837963858.html

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происшествия, россия, владимир, владимирская область