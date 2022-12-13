https://ria.ru/20221213/dtp-1838256171.html
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.12.2022
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:56
2022-12-13T10:56
2022-12-13T11:08
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Десять человек госпитализированы после того, как рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение во Владимирской области, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по региону.По данным управления, ДТП произошло около 09.20 на трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Судогодском районе Владимирской области."По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение. В медицинское учреждение направлены 10 человек", - рассказали в управлении.По данным полиции, всего в салоне автобуса находились около 30 пассажиров.
https://ria.ru/20221212/dtp-1838199417.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/pyanyy-voditel-1837963858.html
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происшествия, россия, владимир, владимирская область
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область
10:56 13.12.2022 (обновлено: 11:08 13.12.2022)
Под Владимиром десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
Во Владимирской области автобус наехал на ограждение, десять человек госпитализировали