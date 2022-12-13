Донецк еще никогда не обстреливали так интенсивно, заявил Пушилин

Пушилин: Донецк еще никогда не подвергался таким интенсивным обстрелам ВСУ, как сейчас
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.