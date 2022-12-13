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Донецк еще никогда не обстреливали так интенсивно, заявил Пушилин

Донецк еще никогда не обстреливали так интенсивно, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.12.2022

Донецк еще никогда не обстреливали так интенсивно, заявил Пушилин

Донецк никогда ранее не подвергался таким интенсивным обстрелам со стороны украинских войск, как сейчас, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:01

2022-12-13T11:01

2022-12-13T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Донецк никогда ранее не подвергался таким интенсивным обстрелам со стороны украинских войск, как сейчас, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Так Донецк не обстреливался никогда: ни в 2014 году, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может, и три, работает по площадям в разное время, в разные места", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, погибли пять мирных граждан в Донецке и Горловке, четверо ранены. Повреждены 40 домов в районах Донецка и Горловки и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр