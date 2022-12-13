https://ria.ru/20221213/dollar-1838209252.html
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары - РИА Новости, 13.12.2022
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары
Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:12
2022-12-13T02:12
2022-12-13T02:12
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d71e6c9a6784711640f84ac6696f4513.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов.По словам эксперта, национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей.Вильданов порекомендовал в этих условиях для получения прибыли покупать безналичную американскую валюту. "Наличку" стоит приобретать для поездок за границу, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20221207/sberezheniya-1836826048.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7ff85843faf825854c316dca6709ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары
Брокер Вильданов порекомендовал для получения прибыли покупать безналичные доллары