https://ria.ru/20221213/dollar-1838209252.html

Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары

Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары - РИА Новости, 13.12.2022

Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары

Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T02:12

2022-12-13T02:12

2022-12-13T02:12

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d71e6c9a6784711640f84ac6696f4513.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов.По словам эксперта, национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей.Вильданов порекомендовал в этих условиях для получения прибыли покупать безналичную американскую валюту. "Наличку" стоит приобретать для поездок за границу, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20221207/sberezheniya-1836826048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия