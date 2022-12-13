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Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары - РИА Новости, 13.12.2022
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Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары - РИА Новости, 13.12.2022
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары
Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:12
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экономика
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов.По словам эксперта, национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей.Вильданов порекомендовал в этих условиях для получения прибыли покупать безналичную американскую валюту. "Наличку" стоит приобретать для поездок за границу, подчеркнул эксперт.
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экономика, россия
Экономика, Россия
02:12 13.12.2022
 
Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары

Брокер Вильданов порекомендовал для получения прибыли покупать безналичные доллары

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, рассказал "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов.
По словам эксперта, национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей.
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Вильданов порекомендовал в этих условиях для получения прибыли покупать безналичную американскую валюту. "Наличку" стоит приобретать для поездок за границу, подчеркнул эксперт.
 
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