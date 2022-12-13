https://ria.ru/20221213/but-1838364514.html
Виктора Бута могут госпитализировать
Виктора Бута могут госпитализировать - РИА Новости, 13.12.2022
Виктора Бута могут госпитализировать
Виктор Бут, вернувшийся на прошлой неделе на Родину из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, проходит медицинское... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:47
2022-12-13T15:47
2022-12-13T22:29
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Виктор Бут, вернувшийся на прошлой неделе на Родину из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, проходит медицинское обследование в одном из медицинских центров Москвы и при необходимости может быть госпитализирован, сообщила РИА Новости во вторник жена Бута Алла.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Восьмого декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Виктор начал сегодня проходить полное медицинское обследование. Оно займет минимум несколько дней. Пока речь идет об амбулаторном обследовании, но при необходимости его могут госпитализировать", — рассказала собеседница агентства."Виктор, конечно, пока очень устает, ему надо восстанавливаться после стольких лет в иностранных тюрьмах: сначала два года в таиландской тюрьме, потом в одиночном заключении в Нью-Йорке во время суда и потом больше десяти лет в федеральной тюрьме Мэрион, в спецблоке коммуникационного контроля. В общей сложности он пробыл в тюрьмах 14 лет и десять месяцев", — сказала она.Сейчас главное для Бута — восстановить здоровье, считает его жена. "Так что, если будут медицинские противопоказания, некоторое время с интервью и публичными мероприятиями придется подождать. Но мы надеемся, что все будет в порядке", — сказала Алла Бут."Видимо, Бриттни Грайнер, на которую обменяли Виктора, пока не выступает в американских СМИ именно потому, что проходит медицинское обследование и реабилитацию после пережитого стресса, ведь ее сразу, прямо с самолета, привезли в военный госпиталь в Техасе", — добавила она."Честно говоря, было бы хорошо, если бы и Виктору пока дали какое-то время отдохнуть и восстановиться, "отдышаться" без этой гонки, без медийной истерии", — заключила Алла Бут.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял, что Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее. Он уточнял, что Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио (штат Техас), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сша, виктор бут, алла бут, москва, в мире
Россия, США, Виктор Бут, Алла Бут, Москва, В мире
15:47 13.12.2022 (обновлено: 22:29 13.12.2022)
Виктора Бута могут госпитализировать
Алла Бут: Виктор проходит обследование, при необходимости его могут госпитализировать
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Виктор Бут, вернувшийся на прошлой неделе на Родину из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, проходит медицинское обследование в одном из медицинских центров Москвы и при необходимости может быть госпитализирован, сообщила РИА Новости во вторник жена Бута Алла.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Восьмого декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
.
"Виктор начал сегодня проходить полное медицинское обследование. Оно займет минимум несколько дней. Пока речь идет об амбулаторном обследовании, но при необходимости его могут госпитализировать", — рассказала собеседница агентства.
"Виктор, конечно, пока очень устает, ему надо восстанавливаться после стольких лет в иностранных тюрьмах: сначала два года в таиландской тюрьме, потом в одиночном заключении в Нью-Йорке
во время суда и потом больше десяти лет в федеральной тюрьме Мэрион, в спецблоке коммуникационного контроля. В общей сложности он пробыл в тюрьмах 14 лет и десять месяцев", — сказала она.
Сейчас главное для Бута — восстановить здоровье, считает его жена. "Так что, если будут медицинские противопоказания, некоторое время с интервью и публичными мероприятиями придется подождать. Но мы надеемся, что все будет в порядке", — сказала Алла Бут
.
"Видимо, Бриттни Грайнер, на которую обменяли Виктора, пока не выступает в американских СМИ именно потому, что проходит медицинское обследование и реабилитацию после пережитого стресса, ведь ее сразу, прямо с самолета, привезли в военный госпиталь в Техасе", — добавила она.
"Честно говоря, было бы хорошо, если бы и Виктору пока дали какое-то время отдохнуть и восстановиться, "отдышаться" без этой гонки, без медийной истерии", — заключила Алла Бут.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби
заявлял, что Грайнер находится в очень хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее. Он уточнял, что Грайнер остается в военном медицинском центре в Сан-Антонио
(штат Техас
), "просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции в американское общество".