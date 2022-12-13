https://ria.ru/20221213/but-1838222545.html

Судья, приговорившая Бута, не считает его обмен на Грайнер равноценным

Судья, приговорившая Бута, не считает его обмен на Грайнер равноценным - РИА Новости, 13.12.2022

Судья, приговорившая Бута, не считает его обмен на Грайнер равноценным

Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер не был справедливым, американцы рассчитывали вернуть также Пола Уилана, заявила РИА Новости бывшая... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:39

2022-12-13T07:39

2022-12-13T07:39

в мире

виктор бут

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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер не был справедливым, американцы рассчитывали вернуть также Пола Уилана, заявила РИА Новости бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг обвинения по всем пунктам. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Мы рады, что Бриттни Грайнер вернули, но она, на мой взгляд, не совершила никакого преступления, даже правонарушения, тогда как господин Бут был осужден за очень тяжкое преступление. Так что это была очень жесткая сделка со стороны России, потому что господин Бут и госпожа Грайнер абсолютно не равны", - сказала Шейндлин.Баскетболистка Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.По словам Шейндлин, американский народ, надеялся, что вернет по крайней мере двух человек "в обмен на личность, которая совершила такие серьезные преступления". "Мы были разочарованы тем, что не смогли договориться о возвращении Пола Уилана вдобавок к мисс Грайнер. Тем не менее, мы рады, что она вернулась, и что, по крайней мере, в переговорах удалось достичь какого-то решения. Но это не было похоже на справедливую сделку", - заключила она.Между тем она отметила, что считает приговор Буту слишком суровым и дала бы ему более короткий срок, если могла.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221212/but-1838166076.html

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сша

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