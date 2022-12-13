https://ria.ru/20221213/but-1838218878.html
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту - РИА Новости, 13.12.2022
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту
Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T05:10
2022-12-13T05:10
2022-12-13T07:34
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА Новости, что не испытывала давления, но дала бы меньший срок, если могла.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. 8 декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.Отвечая на вопрос, испытывала ли она давление с какой-либо стороны, Шейндлин сказала: "Нет, нет, никакого давления"."По любому приговору судья получает материалы от прокуроров Соединенных Штатов, а также материалы от адвокатов подсудимого. Таким образом, обе стороны внесли представления, письменные представления, письма, выступали при вынесении приговора, господин Бут выступил при вынесении приговора, выступило правительство. Но это чистая правда. Никакого давления", - подчеркнула она.Между тем она отметила, что считает приговор Буту слишком суровым, и дала бы ему меньший срок, если бы могла.
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США
05:10 13.12.2022 (обновлено: 07:34 13.12.2022)
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту
Бывшая судья Шейндлин заявила, что не испытывала давления, когда выносила приговор Буту
НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА Новости, что не испытывала давления, но дала бы меньший срок, если могла.
Бут отбывал 25-летний срок в США
по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. 8 декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
.
Отвечая на вопрос, испытывала ли она давление с какой-либо стороны, Шейндлин сказала: "Нет, нет, никакого давления".
"По любому приговору судья получает материалы от прокуроров Соединенных Штатов, а также материалы от адвокатов подсудимого. Таким образом, обе стороны внесли представления, письменные представления, письма, выступали при вынесении приговора, господин Бут выступил при вынесении приговора, выступило правительство. Но это чистая правда. Никакого давления", - подчеркнула она.
Между тем она отметила, что считает приговор Буту слишком суровым, и дала бы ему меньший срок, если бы могла.