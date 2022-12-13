https://ria.ru/20221213/but-1838218205.html

Бут не собирался совершать преступления, заявила американская судья

Бут не собирался совершать преступления, заявила американская судья - РИА Новости, 13.12.2022

Бут не собирался совершать преступления, заявила американская судья

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T04:42

2022-12-13T04:42

2022-12-13T07:35

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА Новости, что считает приговор слишком суровым – он попался на преступлении, которое не собирался совершать, его задержание стало следствием операции американских властей.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. 8 декабря его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.В одном из интервью после вынесения приговора Буту Шейндлин признала, что ему "пришлось нелегко", и отметила, что сочла бы срок в 10 лет справедливым."Это все еще так. Я думала, что он получил очень суровый приговор, потому что это было преступление, которое он не собирался совершать. С ним связались агенты под прикрытием. Он не сближался с колумбийской террористической организацией. Они не вступали в контакт с ним. Это было подстроено правительством Соединенных Штатов", - сказала Шейндлин.По ее словам, Бут "был готов сделать это, так что это не ловушка". "Но он не собирался этого делать. Он не собирался совершать это преступление. В отличие от действующего наркоторговца, например", - подчеркнула она."Бывает операция под прикрытием - когда агент покупает наркотики. Это другое дело, потому что он (наркоторговец - ред.) уже продает наркотики каждый день. На тот момент господин Бут не занимался оружием и не собирался иметь дело с террористической организацией. Так что из-за этого я подумала, что это особое обстоятельство, и я бы дала более короткий срок, если бы могла", - указала Шейндлин.При этом она заявила, что не дала бы Буту меньше 10 лет.

https://ria.ru/20221213/but-1838215913.html

https://ria.ru/20221212/but-1838166076.html

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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша