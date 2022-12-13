https://ria.ru/20221213/but-1838215913.html

Судья, вынесшая приговор Буту, заявила, что не считает его террористом

Судья, вынесшая приговор Буту, заявила, что не считает его террористом - РИА Новости, 13.12.2022

Судья, вынесшая приговор Буту, заявила, что не считает его террористом

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:20

2022-12-13T03:20

2022-12-13T08:36

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

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россия

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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости, Алан Булкаты. Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора Бута в 2010-2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила РИА Новости, что не считает его террористом, при этом она не верит, что он планировал убивать американцев.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В прошлый четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.Шейндлин отрицательно ответила на вопрос, верит ли она, что Бут действительно хотел убивать американцев. "Нет, нет, не очень", - отметила бывшая судья."На последней встрече агент сказал (Буту - ред.): "Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?" и он (Бут – ред.) сказал: "Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги". Так что он сказал это на записи. Он сказал: "Это и мой враг тоже", - указала бывшая судья.По ее словам, Бут "произнес слова, но он сам не был террористом, который, как "Аль-Каида"*, влетает на самолете во Всемирный торговый центр"."Так что я не думаю, что его волнует, кого убило то оружие, которое он продал. Кого убили - того убили. Он продал это обеим сторонам гражданской войны в Африке. Так что я не думаю, что он думал о том, как будет использоваться оружие. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все", - добавила она.В субботу в интервью RT Бут заявил, что на суде в США его деятельность называли обычной для бизнесмена. По его словам, судья заявляла, что не видит того, в чем обвиняют Бута. По его словам, в рамках сделки по признанию вины ему предлагали 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения, но он отказался.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221209/but-1837535192.html

https://ria.ru/20221212/but-1838166076.html

сша

россия

африка

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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша, россия, африка