https://ria.ru/20221213/bezopasnost-1838325541.html

В Петербурге усиливают антитеррористические меры

В Петербурге усиливают антитеррористические меры - РИА Новости, 13.12.2022

В Петербурге усиливают антитеррористические меры

В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:01

2022-12-13T14:01

2022-12-13T14:01

александр беглов

санкт-петербург

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. На нем обсуждались новые меры противодействия терроризму."Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте. Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", - говорится в сообщении.В частности, усиливаются меры безопасности промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей."Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

александр беглов, санкт-петербург, безопасность