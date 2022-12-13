https://ria.ru/20221213/bezopasnost-1838325541.html
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
В Петербурге усиливают антитеррористические меры - РИА Новости, 13.12.2022
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:01
2022-12-13T14:01
2022-12-13T14:01
александр беглов
санкт-петербург
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. На нем обсуждались новые меры противодействия терроризму."Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте. Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", - говорится в сообщении.В частности, усиливаются меры безопасности промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей."Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр беглов, санкт-петербург, безопасность
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Безопасность
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
В Петербурге усиливают меры безопасности в условиях повышения угрозы диверсий и терактов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает
пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. На нем обсуждались новые меры противодействия терроризму.
"Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте. Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", - говорится в сообщении.
В частности, усиливаются меры безопасности промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей.
"Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.