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В Петербурге усиливают антитеррористические меры - РИА Новости, 13.12.2022
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В Петербурге усиливают антитеррористические меры
В Петербурге усиливают антитеррористические меры - РИА Новости, 13.12.2022
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:01
2022-12-13T14:01
александр беглов
санкт-петербург
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. На нем обсуждались новые меры противодействия терроризму."Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте. Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", - говорится в сообщении.В частности, усиливаются меры безопасности промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей."Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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александр беглов, санкт-петербург, безопасность
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Безопасность
14:01 13.12.2022
 
В Петербурге усиливают антитеррористические меры

В Петербурге усиливают меры безопасности в условиях повышения угрозы диверсий и терактов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге усиливают антитеррористические меры в условиях повышения угрозы диверсий и терактов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. На нем обсуждались новые меры противодействия терроризму.
"Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте. Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов", - говорится в сообщении.
В частности, усиливаются меры безопасности промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей.
"Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации по ликвидации боевика, планировавшего теракт, в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Александр БегловСанкт-ПетербургБезопасность
 
 
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