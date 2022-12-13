https://ria.ru/20221213/bayden-1838462623.html
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:49
2022-12-13T21:49
2022-12-13T21:49
в мире
джо байден
джером пауэлл
сша
twitter
федеральная резервная система сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1d4b08c80e0553fff6fccb8e41a1b1.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года.В ответ на вопрос журналистки по поводу инфляции американский лидер заявил, что надеется на снижение цен к концу следующего года, заверив, что они "больше не будут расти"."Может он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — сыронизировал пользователь."Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй."Да он еще и оптимистичен в своих прогнозах, учитывая то, что мы видели последние два года", — возмутился комментатор."Он, наверное, даже не помнит, какой сейчас год", — отметил другой."То есть инфляции снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил пятый."К концу следующего года… К тому времени он уже не будет президентом", — заметил еще один комментатор.Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.
https://ria.ru/20221211/ekonomika-1837930008.html
https://ria.ru/20221211/kartina-1837803697.html
https://ria.ru/20221210/bayden-1837732378.html
https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e1aa3a196a666f66e48aa5b6f581dfe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, джером пауэлл, сша, twitter, федеральная резервная система сша
В мире, Джо Байден, Джером Пауэлл, США, Twitter, Федеральная резервная система США
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутило обещание президента США Байдена по инфляции
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года.
В ответ на вопрос журналистки по поводу инфляции американский лидер заявил, что надеется на снижение цен к концу следующего года, заверив, что они "больше не будут расти".
"Может он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — сыронизировал пользователь.
"Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй.
"Да он еще и оптимистичен в своих прогнозах, учитывая то, что мы видели последние два года", — возмутился комментатор.
"Он, наверное, даже не помнит, какой сейчас год", — отметил другой.
"То есть инфляции снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил пятый.
"К концу следующего года… К тому времени он уже не будет президентом", — заметил еще один комментатор.
Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл
заявил, что Федеральная резервная система (ФРС
) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.