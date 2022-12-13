https://ria.ru/20221213/bayden-1838462623.html

"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети

"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022

"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети

Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:49

2022-12-13T21:49

2022-12-13T21:49

в мире

джо байден

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года.В ответ на вопрос журналистки по поводу инфляции американский лидер заявил, что надеется на снижение цен к концу следующего года, заверив, что они "больше не будут расти"."Может он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — сыронизировал пользователь."Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй."Да он еще и оптимистичен в своих прогнозах, учитывая то, что мы видели последние два года", — возмутился комментатор."Он, наверное, даже не помнит, какой сейчас год", — отметил другой."То есть инфляции снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил пятый."К концу следующего года… К тому времени он уже не будет президентом", — заметил еще один комментатор.Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.

https://ria.ru/20221211/ekonomika-1837930008.html

https://ria.ru/20221211/kartina-1837803697.html

https://ria.ru/20221210/bayden-1837732378.html

https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html

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в мире, джо байден, джером пауэлл, сша, twitter, федеральная резервная система сша