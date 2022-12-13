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"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022
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"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:49
2022-12-13T21:49
в мире
джо байден
джером пауэлл
сша
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года.В ответ на вопрос журналистки по поводу инфляции американский лидер заявил, что надеется на снижение цен к концу следующего года, заверив, что они "больше не будут расти"."Может он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — сыронизировал пользователь."Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй."Да он еще и оптимистичен в своих прогнозах, учитывая то, что мы видели последние два года", — возмутился комментатор."Он, наверное, даже не помнит, какой сейчас год", — отметил другой."То есть инфляции снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил пятый."К концу следующего года… К тому времени он уже не будет президентом", — заметил еще один комментатор.Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.
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в мире, джо байден, джером пауэлл, сша, twitter, федеральная резервная система сша
В мире, Джо Байден, Джером Пауэлл, США, Twitter, Федеральная резервная система США
21:49 13.12.2022
 
"Он оговорился?" Странное обещание Байдена разозлило пользователей Сети

Пользователей Twitter возмутило обещание президента США Байдена по инфляции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу 2023 года.
В ответ на вопрос журналистки по поводу инфляции американский лидер заявил, что надеется на снижение цен к концу следующего года, заверив, что они "больше не будут расти".
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"Может он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост", — сыронизировал пользователь.
"Кто-нибудь спросил его, какой сейчас год? И кто президент? Простой тест на компетентность", — добавил второй.
"Да он еще и оптимистичен в своих прогнозах, учитывая то, что мы видели последние два года", — возмутился комментатор.
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"Он, наверное, даже не помнит, какой сейчас год", — отметил другой.
"То есть инфляции снизится прямо перед следующими президентскими выборами? Как удобно", — подметил пятый.
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"К концу следующего года… К тому времени он уже не будет президентом", — заметил еще один комментатор.
Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.
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