https://ria.ru/20221213/bashni-1838289293.html

Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен

Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен - РИА Новости, 13.12.2022

Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что украинские энергетики получат в дар от Канады 50 аварийных световых башен, которые предназначены для проведения РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:50

2022-12-13T12:50

2022-12-13T12:50

в мире

юлия ковалив

украина

канада

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что украинские энергетики получат в дар от Канады 50 аварийных световых башен, которые предназначены для проведения ремонтных работ в ночное время.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки."Пятнадцать генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой в 8 метров, предназначены для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время уже прибыли в Украину. Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", - написала Кавалив в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

https://ria.ru/20221213/zelenskiy-1838218031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, юлия ковалив, украина, канада