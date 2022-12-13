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Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен - РИА Новости, 13.12.2022
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Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен
Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен - РИА Новости, 13.12.2022
Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что украинские энергетики получат в дар от Канады 50 аварийных световых башен, которые предназначены для проведения РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:50
2022-12-13T12:50
в мире
юлия ковалив
украина
канада
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что украинские энергетики получат в дар от Канады 50 аварийных световых башен, которые предназначены для проведения ремонтных работ в ночное время.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки."Пятнадцать генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой в 8 метров, предназначены для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время уже прибыли в Украину. Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", - написала Кавалив в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
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в мире, юлия ковалив, украина, канада
В мире, Юлия Ковалив, Украина, Канада
12:50 13.12.2022
 
Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен

Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен для ремонтных работ ночью

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявила, что украинские энергетики получат в дар от Канады 50 аварийных световых башен, которые предназначены для проведения ремонтных работ в ночное время.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.
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"Пятнадцать генераторных осветительных башен, каждая из которых высотой в 8 метров, предназначены для проведения ремонтных работ энергетических объектов в ночное время уже прибыли в Украину. Всего наши друзья и партнеры из Canada-Ukraine Foundation до Нового года передадут 50 таких установок, чтобы наши энергетики могли работать днем и ночью", - написала Кавалив в соцсети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЮлия КоваливУкраинаКанада
 
 
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