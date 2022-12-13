https://ria.ru/20221213/badalamenti-1838244817.html
Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча
Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча - РИА Новости, 13.12.2022
Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча
Американский композитор Анджело Бадаламенти умер на 86-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:09
2022-12-13T11:09
2022-12-13T13:36
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский композитор Анджело Бадаламенти умер на 86-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта.Он скончался дома в штате Нью-Джерси в окружении семьи. По словам племянницы, причина смерти была естественной. Анджело Бадаламенти родился в Нью-Йорке 22 марта 1937 года в семье выходцев из Италии. Получил классическое музыкальное образование. Много работал с певцами, выступавшими в различных жанрах: Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Ниной Симон, Долорес О’Риордан и другими.Более всего известен как автор музыки к фильмам Дэвида Линча. Их сотрудничество началось, когда режиссеру потребовался педагог по вокалу для Изабеллы Росселлини, снимавшейся в "Синем бархате" (1986). Линчу понравился результат, которого композитор и актриса добились всего за несколько часов, и в результате Бадаламенти написал всю музыку для "Синего бархата". В дальнейшем он создал саундтрек и к другим легендарным картинам Линча — "Дикие сердцем", "Шоссе в никуда", "Малхолланд драйв" и прочим. А музыка к сериалу "Твин Пикс" в 1990 году принесла Бадаламенти премию "Грэмми".Композитор работал и с другими постановщиками — Полом Шредером ("Утешение незнакомцев"), Жан-Пьером Жене ("Долгая помолвка"), Дэнни Бойлом ("Пляж") и Федором Бондарчуком ("Сталинград").
https://ria.ru/20221206/film-1836619431.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дэвид линч, федор бондарчук, нью-джерси, дэвид боуи, знаменитости, звезды, пол маккартни, дэнни бойл, кино и сериалы, музыка
Культура, Новости культуры, Дэвид Линч, Федор Бондарчук, Нью-Джерси, Дэвид Боуи, Знаменитости, звезды, Пол Маккартни, Дэнни Бойл, Кино и сериалы, Музыка
11:09 13.12.2022 (обновлено: 13:36 13.12.2022)
Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча
Умер композитор Анджело Бадаламенти, создавший музыку к фильмам Линча, Бондарчука, Бойла
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Американский композитор Анджело Бадаламенти умер на 86-м году жизни, пишет
The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта.
Он скончался дома в штате Нью-Джерси в окружении семьи. По словам племянницы, причина смерти была естественной.
Анджело Бадаламенти родился в Нью-Йорке 22 марта 1937 года в семье выходцев из Италии. Получил классическое музыкальное образование. Много работал с певцами, выступавшими в различных жанрах: Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Ниной Симон, Долорес О’Риордан и другими.
Более всего известен как автор музыки к фильмам Дэвида Линча. Их сотрудничество началось, когда режиссеру потребовался педагог по вокалу для Изабеллы Росселлини, снимавшейся в "Синем бархате" (1986). Линчу понравился результат, которого композитор и актриса добились всего за несколько часов, и в результате Бадаламенти написал всю музыку для "Синего бархата".
В дальнейшем он создал саундтрек и к другим легендарным картинам Линча — "Дикие сердцем", "Шоссе в никуда", "Малхолланд драйв" и прочим. А музыка к сериалу "Твин Пикс" в 1990 году принесла Бадаламенти премию "Грэмми".
Композитор работал и с другими постановщиками — Полом Шредером ("Утешение незнакомцев"), Жан-Пьером Жене ("Долгая помолвка"), Дэнни Бойлом ("Пляж") и Федором Бондарчуком ("Сталинград").