https://ria.ru/20221213/badalamenti-1838244817.html

Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча

Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча - РИА Новости, 13.12.2022

Умер композитор, написавший музыку к "Твин Пикс" и другим проектам Линча

Американский композитор Анджело Бадаламенти умер на 86-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:09

2022-12-13T11:09

2022-12-13T13:36

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский композитор Анджело Бадаламенти умер на 86-м году жизни, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта.Он скончался дома в штате Нью-Джерси в окружении семьи. По словам племянницы, причина смерти была естественной. Анджело Бадаламенти родился в Нью-Йорке 22 марта 1937 года в семье выходцев из Италии. Получил классическое музыкальное образование. Много работал с певцами, выступавшими в различных жанрах: Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Ниной Симон, Долорес О’Риордан и другими.Более всего известен как автор музыки к фильмам Дэвида Линча. Их сотрудничество началось, когда режиссеру потребовался педагог по вокалу для Изабеллы Росселлини, снимавшейся в "Синем бархате" (1986). Линчу понравился результат, которого композитор и актриса добились всего за несколько часов, и в результате Бадаламенти написал всю музыку для "Синего бархата". В дальнейшем он создал саундтрек и к другим легендарным картинам Линча — "Дикие сердцем", "Шоссе в никуда", "Малхолланд драйв" и прочим. А музыка к сериалу "Твин Пикс" в 1990 году принесла Бадаламенти премию "Грэмми".Композитор работал и с другими постановщиками — Полом Шредером ("Утешение незнакомцев"), Жан-Пьером Жене ("Долгая помолвка"), Дэнни Бойлом ("Пляж") и Федором Бондарчуком ("Сталинград").

https://ria.ru/20221206/film-1836619431.html

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Елена Громова

новости культуры, дэвид линч, федор бондарчук, нью-джерси, дэвид боуи, знаменитости, звезды, пол маккартни, дэнни бойл, кино и сериалы, музыка