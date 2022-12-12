https://ria.ru/20221212/zaes-1838057104.html

На ЗАЭС готовы предоставить МАГАТЭ всю информацию о станции

На ЗАЭС готовы предоставить МАГАТЭ всю информацию о станции - РИА Новости, 12.12.2022

На ЗАЭС готовы предоставить МАГАТЭ всю информацию о станции

Руководство Запорожской АЭС полностью открыто для предоставления всей информации о станции сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:06

2022-12-12T14:06

2022-12-12T14:07

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Руководство Запорожской АЭС полностью открыто для предоставления всей информации о станции сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции, заявил новый директор ЗАЭС Юрий Черничук.На прошлой неделе состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Это четвертая команда агентства. Как сообщил Черничук, на станцию прибыли два представителя МАГАТЭ, они по собственному желанию проживают на площадке, как в наиболее подходящем с точки зрения безопасности месте."Они только второй день работают на площадке. Пока идет ознакомительный процесс с территорией. Я изначально заявил, что станция полностью открыта для освещения и предоставления мировой общественности всей информации о состоянии станции. В первую очередь в этом заинтересованы мы, потому что вокруг станции много разных слухов и домыслов, но больше, чем я и мои коллеги, об этой станции не знает никто", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, стоит задача объяснить мировой общественности, что станция не несет угрозы безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221212/zaes-1837967905.html

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энергодар, россия, запорожская аэс, магатэ, запорожская область