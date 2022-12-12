https://ria.ru/20221212/yufu-1837510570.html

Ученые создали средство для восстановления нервных тканей

Ученые создали средство для восстановления нервных тканей - РИА Новости, 12.12.2022

Ученые создали средство для восстановления нервных тканей

Ученые ЮФУ в составе международного научного коллектива нашли средство для восстановления поврежденных нервных волокон. По словам авторов исследования,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:00

2022-12-12T07:00

2022-12-12T07:00

наука

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ученые ЮФУ в составе международного научного коллектива нашли средство для восстановления поврежденных нервных волокон. По словам авторов исследования, испытания геля, содержащего внеклеточные везикулы стволовых клеток, на лабораторных животных прошли успешно и позволяют рассчитывать на внедрение метода в клиническую практику в обозримом будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Повреждение периферических нервов, по оценкам специалистов, остается серьезной клинической проблемой, не имеющей окончательного решения. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) отмечают, что несмотря на значительные успехи микрохирургии, некоторые тяжелые виды травм нервной системы невозможно вылечить, не вызывая осложнений со стороны поврежденного нерва.Одним из таких примеров является неонатальный паралич плечевого сплетения (НППП) – травма, возникающая в результате растяжения плечевого нерва во время родов или в перинатальный период. НППП проявляется слабостью или параличом верхней конечности, сообщают ученые. По разным оценкам, патологией страдают от 0,1 до 8,1 на 1000 новорожденных во всем мире.Сегодня в регенеративной медицине перспективным направлением является применение стволовых клеток, считают в ЮФУ. Кроме самих стволовых клеток, по оценкам ученых, регенеративным потенциалом обладают внеклеточные мембранные пузырьки, или везикулы, вырабатываемые стволовыми клетками мезенхимы – еще не специализированной зародышевой соединительной ткани.Исследование, проведенное учеными Южного федерального университета совместно с российскими и белорусскими коллегами, позволило создать и протестировать на лабораторных крысах коллагеновый гелевый препарат, содержащий внеклеточные везикулы.По его словам, результаты исследования показали, что обработка поврежденного нерва гелевым препаратом, содержащим внеклеточные везикулы, заметно повышала уровень белков-индикаторов регенеративных процессов, снижая примерно в два раза атрофические изменения и способствуя более быстрому восстановлению функций поврежденной конечности.Поскольку действие одной аппликации препарата ограниченно во времени, отметил Хайтин, разрабатывается методика его повторных наложений, а также подходов к учету возможных побочных эффектов компонентов препарата."Необходима дальнейшая оценка комплекса биологически активных веществ выделяемых клетками вовне с помощью протеомного и микроРНК-анализа для выявления молекул способных повышать жизнеспособность нервных волокон в неблагоприятных условиях. Эти знания позволят создать модифицированные внеклеточные везикулы, которые могут улучшить терапевтический эффект, и позволят перейти к преклиническим испытаниям", – добавил он.Внеклеточные везикулы были получены в лаборатории клеточных технологий НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова под руководством Дениса Силачева. В исследовании также участвовали ученые из Ростовского государственного медицинского университета, МГУ имени Ломоносова и Национальной Академии Наук Белоруссии. Работа была проведена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант № 0852-2020-0028).

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

https://ria.ru/20220309/sibgmu-1776748265.html

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южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, ростов-на-дону, россия, открытия - риа наука