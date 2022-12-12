https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html
"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом
"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом - РИА Новости, 12.12.2022
"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом
"Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в непризнанные республики, например, в Абхазию, однако на рынке Казахстана... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:40
2022-12-12T12:40
2022-12-12T13:52
казахстан
mcdonald's corporation
абхазия
россия
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в непризнанные республики, например, в Абхазию, однако на рынке Казахстана работа пока невозможна из-за условий договора с McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор."Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", - заявил он в ходе пресс-конференции.Он также отметил, что обсуждается и выход в непризнанные республики. "Те республики, которые непризнанные, к нам тоже обращаются. Есть вопросы. Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит", - добавил Говор.Однако, по словам владельца сети, про новоприсоединенные российские территории речь пока вообще не идет. "Я имею в виду, допустим, Абхазию. Про новые регионы России я пока вообще не разговариваю", - заключил он.
https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832511283.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, mcdonald's corporation, абхазия, россия, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Казахстан, McDonald's Corporation, Абхазия, Россия, Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
12:40 12.12.2022 (обновлено: 13:52 12.12.2022)
"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом
"Вкусно — и точка" не будет работать под своим брендом в Казахстане
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в непризнанные республики, например, в Абхазию, однако на рынке Казахстана работа пока невозможна из-за условий договора с McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор.
"Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что обсуждается и выход в непризнанные республики. "Те республики, которые непризнанные, к нам тоже обращаются. Есть вопросы. Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит", - добавил Говор.
Однако, по словам владельца сети, про новоприсоединенные российские территории речь пока вообще не идет. "Я имею в виду, допустим, Абхазию. Про новые регионы России
я пока вообще не разговариваю", - заключил он.