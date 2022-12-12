https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html

"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом

"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом - РИА Новости, 12.12.2022

"Вкусно — и точка" запретили работать в Казахстане под своим брендом

"Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в непризнанные республики, например, в Абхазию, однако на рынке Казахстана... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:40

2022-12-12T12:40

2022-12-12T13:52

казахстан

mcdonald's corporation

абхазия

россия

экономика

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" ищет возможность выйти в новые для себя регионы, в том числе в непризнанные республики, например, в Абхазию, однако на рынке Казахстана работа пока невозможна из-за условий договора с McDonald's, заявил владелец сети Александр Говор."Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом", - заявил он в ходе пресс-конференции.Он также отметил, что обсуждается и выход в непризнанные республики. "Те республики, которые непризнанные, к нам тоже обращаются. Есть вопросы. Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит", - добавил Говор.Однако, по словам владельца сети, про новоприсоединенные российские территории речь пока вообще не идет. "Я имею в виду, допустим, Абхазию. Про новые регионы России я пока вообще не разговариваю", - заключил он.

https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832511283.html

казахстан

абхазия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, mcdonald's corporation, абхазия, россия, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)