https://ria.ru/20221212/vertov-1838173109.html
Названы номинанты на Первую национальную премию неигрового кино
Названы номинанты на Первую национальную премию неигрового кино - РИА Новости, 12.12.2022
Названы номинанты на Первую национальную премию неигрового кино
Названы номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба награды. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:24
2022-12-12T20:24
2022-12-12T20:24
культура
новости культуры
дзига вертов
кино
гильдия неигрового кино и телевидения
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Названы номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба награды. Она будет вручаться в двух номинациях. В шорт-листе каждой — по три номинанта. В категории "Лучший неигровой фильм года" представлены ленты "Живой" Константина Селина, "Монета страны Малави" Алексея Федорченко, "Уральское дерби" Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. В номинации "Лучший дебют" на приз претендуют проекты "Кого люблю" Анны Бергер, "Небесно-голубой" Анастасии Субботиной, "Певец" Дмитрия Гуляева. Номинантов на премию выдвигали 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов, общественных объединений кинематографистов.Шорт-лист был сформирован Отборочным (малым) жюри во главе с членом правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорием Либергалом. Вместе с ним претендентов выбирали режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев, киновед Александр Дерябин и продюсер проекта Страна.Doc Мария Готлиб. Победителей определит Большое жюри из членов Гильдии неигрового кино и телевидения.Торжественная церемония вручения премии пройдет в Москве 20 декабря в ДК "Рассвет". Также на премии вручат приз зрительских симпатий. За картину можно проголосовать на платформе VK Видео. В этой категории значатся проекты "The Yard. Большая волна" Дмитриая Богданова и Сергея Гильгенберга, "Алиса. Волнение" Дениса Клеблеева, "Хранители Алтая" Константина Серебрякова, "Пространство музыки" Петра Келептришвили и Артема Ожогова, "Штетл" Екатерины Устиновой, "Книга моря" Алексея Вахрушева, "Класс" Светланы Астрецовой, "Сокровенный человек" Ромы Либерова, "В поисках Валькирии" Натальи Веревкиной и "Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова" Олега Галицкого. РИА Новости – генеральный информационный партнер премии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дзига вертов, кино, гильдия неигрового кино и телевидения
Культура, Новости культуры, Дзига Вертов, Кино, Гильдия неигрового кино и телевидения
Названы номинанты на Первую национальную премию неигрового кино
Названы номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за неигровое кино
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Названы номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино, сообщает пресс-служба награды.
Она будет вручаться в двух номинациях. В шорт-листе каждой — по три номинанта.
В категории "Лучший неигровой фильм года" представлены ленты "Живой" Константина Селина, "Монета страны Малави" Алексея Федорченко, "Уральское дерби" Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной.
В номинации "Лучший дебют" на приз претендуют проекты "Кого люблю" Анны Бергер, "Небесно-голубой" Анастасии Субботиной, "Певец" Дмитрия Гуляева.
"Хочу сказать "спасибо" всем номинаторам и членам отборочного жюри: в шорт-лист вошли яркие, запоминающиеся фильмы, продолжающие традиции авторского кино, творческой документалистики, у истоков которой стоял Дзига Вертов", – отметил Президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Номинантов на премию выдвигали 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов, общественных объединений кинематографистов.
Шорт-лист был сформирован Отборочным (малым) жюри во главе с членом правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорием Либергалом. Вместе с ним претендентов выбирали режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев, киновед Александр Дерябин и продюсер проекта Страна.Doc Мария Готлиб.
Победителей определит Большое жюри из членов Гильдии неигрового кино и телевидения.
Торжественная церемония вручения премии пройдет в Москве 20 декабря в ДК "Рассвет".
Также на премии вручат приз зрительских симпатий. За картину можно проголосовать на платформе VK Видео. В этой категории значатся проекты "The Yard. Большая волна" Дмитриая Богданова и Сергея Гильгенберга, "Алиса. Волнение" Дениса Клеблеева, "Хранители Алтая" Константина Серебрякова, "Пространство музыки" Петра Келептришвили и Артема Ожогова, "Штетл" Екатерины Устиновой, "Книга моря" Алексея Вахрушева, "Класс" Светланы Астрецовой, "Сокровенный человек" Ромы Либерова, "В поисках Валькирии" Натальи Веревкиной и "Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова" Олега Галицкого.
РИА Новости – генеральный информационный партнер премии.