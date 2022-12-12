https://ria.ru/20221212/ulitsa-1838091171.html

В Краснодаре может появиться улица Жириновского

В Краснодаре может появиться улица Жириновского - РИА Новости, 12.12.2022

В Краснодаре может появиться улица Жириновского

Одна из улиц в Краснодаре может быть названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты городской думы. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:21

2022-12-12T15:21

2022-12-12T15:22

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КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре может быть названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты городской думы."Утвердить следующие наименования элементов улично-дорожной сети… В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского: улица имени Владимира Жириновского, с юга на север", - говорится в повестке дня очередного заседания гордумы на сайте мэрии. Заседание пройдет 15 декабря.Соответствующее предложение координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева направила на имя председателя гордумы краевой столицы в апреле этого года. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России". "Теперь мы хотим отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя", - отметила Гвоздева.Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, с 31 марта 1990 года он являлся бессменным председателем ЛДПР.

https://ria.ru/20221208/zhirinovskiy-1837229024.html

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Екатерина Зайцева

краснодар, краснодарский край, лдпр, владимир жириновский, общество