https://ria.ru/20221212/ulitsa-1838091171.html
В Краснодаре может появиться улица Жириновского
В Краснодаре может появиться улица Жириновского - РИА Новости, 12.12.2022
В Краснодаре может появиться улица Жириновского
Одна из улиц в Краснодаре может быть названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты городской думы. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:21
2022-12-12T15:21
2022-12-12T15:22
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре может быть названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты городской думы."Утвердить следующие наименования элементов улично-дорожной сети… В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского: улица имени Владимира Жириновского, с юга на север", - говорится в повестке дня очередного заседания гордумы на сайте мэрии. Заседание пройдет 15 декабря.Соответствующее предложение координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева направила на имя председателя гордумы краевой столицы в апреле этого года. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России". "Теперь мы хотим отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя", - отметила Гвоздева.Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, с 31 марта 1990 года он являлся бессменным председателем ЛДПР.
https://ria.ru/20221208/zhirinovskiy-1837229024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, краснодарский край, лдпр, владимир жириновский, общество
Краснодар, Краснодарский край, ЛДПР, Владимир Жириновский, Общество
15:21 12.12.2022 (обновлено: 15:22 12.12.2022)
В Краснодаре может появиться улица Жириновского
Одну из улиц в Краснодаре могут назвать в честь Владимира Жириновского
КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Одна из улиц в Краснодаре может быть названа в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты городской думы.
"Утвердить следующие наименования элементов улично-дорожной сети… В муниципальном образовании город Краснодар в районе жилого района Новознаменского: улица имени Владимира Жириновского, с юга на север", - говорится в повестке дня очередного заседания гордумы на сайте мэрии. Заседание пройдет 15 декабря.
Соответствующее предложение координатор Краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева направила на имя председателя гордумы краевой столицы в апреле этого года. По ее словам, Жириновский "28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности" и считал Кубань "одним из самых перспективных в России". "Теперь мы хотим отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя", - отметила Гвоздева.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, с 31 марта 1990 года он являлся бессменным председателем ЛДПР.