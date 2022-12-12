https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838186441.html
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
В Турции обнаружили новое месторождение нефти - РИА Новости, 12.12.2022
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:16
2022-12-12T20:16
2022-12-12T21:36
в мире
цены на нефть
турция
экономика
ширнак (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания правительства."Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны. — Прим. ред.). Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов", — сообщил глава государства.Турецкий лидер назвал это месторождение одним из десяти крупнейших, сделанных на суше в этом году.В июне Эрдоган также сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана, их стоимость оценили в миллиард долларов.
https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html
турция
ширнак (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, турция, экономика, ширнак (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Цены на нефть, Турция, Экономика, Ширнак (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
20:16 12.12.2022 (обновлено: 21:36 12.12.2022)
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
Эрдоган сообщил об обнаружении 150 миллионов баррелей чистой нефти на юго-востоке Турции