https://ria.ru/20221212/turtsiya-1838186441.html

В Турции обнаружили новое месторождение нефти

В Турции обнаружили новое месторождение нефти - РИА Новости, 12.12.2022

В Турции обнаружили новое месторождение нефти

На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:16

2022-12-12T20:16

2022-12-12T21:36

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания правительства."Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны. — Прим. ред.). Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов", — сообщил глава государства.Турецкий лидер назвал это месторождение одним из десяти крупнейших, сделанных на суше в этом году.В июне Эрдоган также сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана, их стоимость оценили в миллиард долларов.

https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html

турция

ширнак (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, турция, экономика, ширнак (провинция), реджеп тайип эрдоган