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В Турции обнаружили новое месторождение нефти - РИА Новости, 12.12.2022
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В Турции обнаружили новое месторождение нефти
В Турции обнаружили новое месторождение нефти - РИА Новости, 12.12.2022
В Турции обнаружили новое месторождение нефти
На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:16
2022-12-12T21:36
в мире
цены на нефть
турция
экономика
ширнак (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания правительства."Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны. — Прим. ред.). Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов", — сообщил глава государства.Турецкий лидер назвал это месторождение одним из десяти крупнейших, сделанных на суше в этом году.В июне Эрдоган также сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана, их стоимость оценили в миллиард долларов.
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турция
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в мире, цены на нефть, турция, экономика, ширнак (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Цены на нефть, Турция, Экономика, Ширнак (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
20:16 12.12.2022 (обновлено: 21:36 12.12.2022)
 
В Турции обнаружили новое месторождение нефти

Эрдоган сообщил об обнаружении 150 миллионов баррелей чистой нефти на юго-востоке Турции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. На юго-востоке Турции обнаружили месторождение с запасами 150 миллионов баррелей чистой нефти, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания правительства.
"Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар (провинция Ширнак на юго-востоке страны. — Прим. ред.). Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов", — сообщил глава государства.
Турецкий лидер назвал это месторождение одним из десяти крупнейших, сделанных на суше в этом году.
В июне Эрдоган также сообщал об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана, их стоимость оценили в миллиард долларов.
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