https://ria.ru/20221212/trevoga-1838074446.html
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 12.12.2022
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:41
2022-12-12T14:41
2022-12-12T14:53
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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киев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры Украины.Согласно ей, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221212/trevoga-1837939499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
14:41 12.12.2022 (обновлено: 14:53 12.12.2022)
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу