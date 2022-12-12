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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/trevoga-1838074446.html
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 12.12.2022
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:41
2022-12-12T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
киев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры Украины.Согласно ей, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев
14:41 12.12.2022 (обновлено: 14:53 12.12.2022)
 
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры Украины.
Согласно ей, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 01:46Специальная военная операция на Украине
В Киеве и еще восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
 
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