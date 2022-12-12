https://ria.ru/20221212/trevoga-1838074446.html

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 12.12.2022

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:41

2022-12-12T14:41

2022-12-12T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры Украины.Согласно ей, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221212/trevoga-1837939499.html

днепропетровская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, днепропетровская область, украина, киев