https://ria.ru/20221212/terminator-1837943402.html

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали при виде "Терминатора"

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали при виде "Терминатора" - РИА Новости, 12.12.2022

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали при виде "Терминатора"

Украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:59

2022-12-12T03:59

2022-12-12T03:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

уралвагонзавод

ростех

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа."В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора". Для них это незнакомая машина и непонятная", — рассказал он.Также бойцы похвалили инженеров и всех работавших над созданием БМПТ. "Качественное и очень надежное (комплекс вооружения. – ред.), стреляет прекрасно", - сообщил оператор-гранатометчик экипажа машины.Механик-водитель отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении. "Это дракон какой-то", - рассказал военнослужащий журналистам. Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты". "Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.Высокая боевая устойчивостьРоссийские "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, рассказал ранее РИА Новости информированный источник."Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что "преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных боевых танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющем одновременно вести огонь по четырем-пяти целям".Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у этих боевых машин выше скорость наведения вооружения. По словам собеседника агентства, участие "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах."Терминатор"Боевую машину поддержки танков "Терминатор" приняли на вооружение в 2018 году. БМПТ вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя противотанковыми ракетами 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова."Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству в 2000 году, в 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны России подписало в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.Как сообщали РИА Новости в корпорации "Ростех", УВЗ формирует облик нового, третьего поколения боевых машин. Новая версия "Терминатора" сможет работать по всем типам целей.

https://ria.ru/20220831/bmpt-1813306805.html

https://ria.ru/20180615/1522754402.html

https://ria.ru/20221209/tankisty-1837367766.html

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Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор" Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор" 2022-12-12T03:59 true PT3M27S

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безопасность, россия, украина, уралвагонзавод, ростех, западный военный округ (зво)