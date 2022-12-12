Baker Hughes в Тюмени продолжит работать под новым брендом
Предприятие Baker Hughes в Тюмени продолжит работать под брендом "Технологии ОФС"
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Принадлежавший ранее Baker Hughes тюменский завод по производству нефтепогружного кабеля продолжит работу под брендом "Технологии ОФС", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с представителями российского менеджмента, к которому перешел нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России. Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом – "Технологии ОФС", - следует из сообщения информационного центра.
Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил правительство региона, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора. "Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам", – цитирует слова Гаджимирзаева информцентр.
Отмечается, что в Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр. По словам губернатора, задача правительства региона - "сохранить производство, обеспечить занятость людей".