https://ria.ru/20221212/tatarstan-1838011278.html
Татарстан и Турция имеют перспективы сотрудничества в автомобилестроении
Татарстан и Турция имеют перспективы сотрудничества в автомобилестроении - РИА Новости, 12.12.2022
Татарстан и Турция имеют перспективы сотрудничества в автомобилестроении
Татарстан и Турция имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в автомобилестроении и станкостроении, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:13
2022-12-12T12:13
2022-12-12T12:13
республика татарстан
рустам минниханов
турция
бурса (провинция)
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КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Татарстан и Турция имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в автомобилестроении и станкостроении, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в понедельник находится с рабочей поездкой в турецкой провинции Бурса, где встречается с руководством региона, принимает участие в бизнес-форуме "Татарстан – Турция". В частности, состоялись переговоры с основателем группы компаний "Гюриш", председателем правления компании "Дёкташ" Тевфиком Ямантюрком."Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов в области автомобильной промышленности и производства автокомплектующих, машиностроения и станкостроения. Будем рады рассмотреть возможности сотрудничества с вашей компанией, в том числе по локализации производства в Татарстане", - цитирует слова Минниханова по итогам встречи его пресс-служба.Группа компаний специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике (в том числе ветроэнергетике), промышленности, добыче полезных ископаемых, туризме и производстве и переработке металлов. В холдинг входят девять крупных компаний.Одна из них, "Дёкташ", специализируется на производстве автомобильных компонентов для грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники, объединяет литейное, кузнечное и автокомпонентные производства. Кроме того, компания производит автомобильные диски.Ямантюрк отметил, что в сегодняшнем быстроменяющемся мире важно поддерживать и развивать контакты. "Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую. Готовы сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности нашего холдинга", - сказал он.Минниханов отметил высокий интерес со стороны крупных татарстанских машиностроителей к проектам холдинга. Глава республики также напомнил, что Турция – один из основных зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, сегодня в регионе работают 10 крупных турецких заводов.
https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html
https://ria.ru/20221209/korabl-1837460074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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рустам минниханов, турция, бурса (провинция)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Турция, Бурса (провинция)
Татарстан и Турция имеют перспективы сотрудничества в автомобилестроении
Минниханов: Татарстан и Турция обсуждают перспективы сотрудничества в автомобилестроении
КАЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Татарстан и Турция имеют хорошие перспективы для развития сотрудничества в автомобилестроении и станкостроении, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в понедельник находится с рабочей поездкой в турецкой провинции Бурса
, где встречается с руководством региона, принимает участие в бизнес-форуме "Татарстан – Турция". В частности, состоялись переговоры с основателем группы компаний "Гюриш", председателем правления компании "Дёкташ" Тевфиком Ямантюрком.
"Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов в области автомобильной промышленности и производства автокомплектующих, машиностроения и станкостроения. Будем рады рассмотреть возможности сотрудничества с вашей компанией, в том числе по локализации производства в Татарстане", - цитирует слова Минниханова по итогам встречи его пресс-служба.
Группа компаний специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике (в том числе ветроэнергетике), промышленности, добыче полезных ископаемых, туризме и производстве и переработке металлов. В холдинг входят девять крупных компаний.
Одна из них, "Дёкташ", специализируется на производстве автомобильных компонентов для грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники, объединяет литейное, кузнечное и автокомпонентные производства. Кроме того, компания производит автомобильные диски.
Ямантюрк отметил, что в сегодняшнем быстроменяющемся мире важно поддерживать и развивать контакты. "Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую. Готовы сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности нашего холдинга", - сказал он.
Минниханов отметил высокий интерес со стороны крупных татарстанских машиностроителей к проектам холдинга. Глава республики также напомнил, что Турция – один из основных зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в республику порядка 2 миллиардов долларов, сегодня в регионе работают 10 крупных турецких заводов.