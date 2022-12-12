https://ria.ru/20221212/sud-1838171788.html
В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде
В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде
Суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде одного из домов на юге Москвы, она призналась в содеянном, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:07
2022-12-12T19:07
2022-12-12T19:07
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде одного из домов на юге Москвы, она призналась в содеянном, сообщается в Telegram-канале столичного СК.В субботу новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, 41-летняя женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления. Против нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка. В Telegram-канале столичного СК сообщили, что новорожденная девочка находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает."Следствие избрало женщине пресечение в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток до 10 февраля", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что женщина признала вину, однако с решением суда она не согласна.
https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде
Суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде на Паромной улице в Москве