https://ria.ru/20221212/sud-1838171788.html

В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде

В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде

Суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде одного из домов на юге Москвы, она призналась в содеянном, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:07

2022-12-12T19:07

2022-12-12T19:07

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, оставившую младенца в подъезде одного из домов на юге Москвы, она призналась в содеянном, сообщается в Telegram-канале столичного СК.В субботу новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, 41-летняя женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления. Против нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка. В Telegram-канале столичного СК сообщили, что новорожденная девочка находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает."Следствие избрало женщине пресечение в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток до 10 февраля", - говорится в сообщении.В Telegram-канале столичной прокуратуры уточняется, что женщина признала вину, однако с решением суда она не согласна.

https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дети