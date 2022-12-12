МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму
МИД Китая заявил, что все страны должны сообща противостоять американскому антиглобализму
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.
Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и министр иностранных дел Пак Чин в понедельник провели переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили отношения двух стран, обстановку в регионе и в мире, в том числе проблему Корейского полуострова.
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"В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей. Пекин готов работать с Сеулом для поддержания общего направления добрососедства и дружбы, а также укреплять стратегические коммуникации, фокусироваться на взаимовыгодном сотрудничестве, продвигать здоровое и устойчивое развитие отношений Китая и Южной Кореи", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД Китая. Он также отметил, что Китай совместно с Южной Кореей готов обеспечивать безопасность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, защищать международную систему свободной торговли и укреплять координацию и сотрудничество по региональным и глобальным вопросам.
Ван И выразил свою позицию в отношении принятия США так называемого "Закона о чипах" и "Закона о снижении инфляции", подчеркнув, что "действия США нанесли ощутимый ущерб законным правам и интересам всех стран, включая Китай и Южную Корею, еще раз доказав, что США являются именно разрушителем международных правил, а не их созидателем".
"Все страны должны выступить вперед и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность", - указал он.