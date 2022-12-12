https://ria.ru/20221212/ssha-1838133670.html

МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму

МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму - РИА Новости, 12.12.2022

МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму

Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:10

2022-12-12T17:10

2022-12-12T17:10

в мире

ван и (политик)

китай

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и министр иностранных дел Пак Чин в понедельник провели переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили отношения двух стран, обстановку в регионе и в мире, в том числе проблему Корейского полуострова."В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей. Пекин готов работать с Сеулом для поддержания общего направления добрососедства и дружбы, а также укреплять стратегические коммуникации, фокусироваться на взаимовыгодном сотрудничестве, продвигать здоровое и устойчивое развитие отношений Китая и Южной Кореи", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД Китая. Он также отметил, что Китай совместно с Южной Кореей готов обеспечивать безопасность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, защищать международную систему свободной торговли и укреплять координацию и сотрудничество по региональным и глобальным вопросам.Ван И выразил свою позицию в отношении принятия США так называемого "Закона о чипах" и "Закона о снижении инфляции", подчеркнув, что "действия США нанесли ощутимый ущерб законным правам и интересам всех стран, включая Китай и Южную Корею, еще раз доказав, что США являются именно разрушителем международных правил, а не их созидателем"."Все страны должны выступить вперед и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность", - указал он.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html

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китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), китай, сша, мид кнр