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МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму - РИА Новости, 12.12.2022
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МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму
МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму - РИА Новости, 12.12.2022
МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму
Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:10
2022-12-12T17:10
в мире
ван и (политик)
китай
сша
мид кнр
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и министр иностранных дел Пак Чин в понедельник провели переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили отношения двух стран, обстановку в регионе и в мире, в том числе проблему Корейского полуострова."В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей. Пекин готов работать с Сеулом для поддержания общего направления добрососедства и дружбы, а также укреплять стратегические коммуникации, фокусироваться на взаимовыгодном сотрудничестве, продвигать здоровое и устойчивое развитие отношений Китая и Южной Кореи", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД Китая. Он также отметил, что Китай совместно с Южной Кореей готов обеспечивать безопасность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, защищать международную систему свободной торговли и укреплять координацию и сотрудничество по региональным и глобальным вопросам.Ван И выразил свою позицию в отношении принятия США так называемого "Закона о чипах" и "Закона о снижении инфляции", подчеркнув, что "действия США нанесли ощутимый ущерб законным правам и интересам всех стран, включая Китай и Южную Корею, еще раз доказав, что США являются именно разрушителем международных правил, а не их созидателем"."Все страны должны выступить вперед и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность", - указал он.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837919644.html
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в мире, ван и (политик), китай, сша, мид кнр
В мире, Ван И (политик), Китай, США, МИД КНР
17:10 12.12.2022
 
МИД Китая призвал сообща противостоять американскому антиглобализму

МИД Китая заявил, что все страны должны сообща противостоять американскому антиглобализму

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Все страны должны сообща противостоять антиглобалистскому мышлению США, которые являются разрушителями международных правил, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И.
Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и министр иностранных дел Пак Чин в понедельник провели переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили отношения двух стран, обстановку в регионе и в мире, в том числе проблему Корейского полуострова.
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"В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей. Пекин готов работать с Сеулом для поддержания общего направления добрососедства и дружбы, а также укреплять стратегические коммуникации, фокусироваться на взаимовыгодном сотрудничестве, продвигать здоровое и устойчивое развитие отношений Китая и Южной Кореи", - заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении МИД Китая. Он также отметил, что Китай совместно с Южной Кореей готов обеспечивать безопасность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок, защищать международную систему свободной торговли и укреплять координацию и сотрудничество по региональным и глобальным вопросам.
Ван И выразил свою позицию в отношении принятия США так называемого "Закона о чипах" и "Закона о снижении инфляции", подчеркнув, что "действия США нанесли ощутимый ущерб законным правам и интересам всех стран, включая Китай и Южную Корею, еще раз доказав, что США являются именно разрушителем международных правил, а не их созидателем".
"Все страны должны выступить вперед и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность", - указал он.
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