https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838205477.html

Спецоперация, 12 декабря: ВС России уничтожили до 70 солдат и офицеров ВСУ

Спецоперация, 12 декабря: ВС России уничтожили до 70 солдат и офицеров ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

Спецоперация, 12 декабря: ВС России уничтожили до 70 солдат и офицеров ВСУ

Минобороны РФ сообщило в понедельник об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29 и двух вертолетов Ми-8. За сутки на купянском и краснолиманском... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T23:26

2022-12-12T23:26

2022-12-12T23:26

специальная военная операция на украине

жозеп боррель

сергей вершинин

россия

украина

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евросоюз

магатэ

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в понедельник об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29 и двух вертолетов Ми-8. За сутки на купянском и краснолиманском направлениях российские военные уничтожили до 70 украинских солдат и офицеров и восемь единиц техники.В Будапеште тем временем сообщили о том, что санкции против российского энергосектора и атомной энергетики не будут включены в девятый пакет санкций Евросоюза. Вместе с тем Венгрия выступает за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции против 141 человека и 47 организаций. Сам пакет санкций будет согласован на текущей неделе, надеется глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Ход спецоперацииВС РФ пресекли контратаку противника на поселок Пески в пригороде Донецка, уничтожено до 30 украинских военных и пять единиц техники, сообщило Минобороны России. Российские военные за сутки в ДНР уничтожили в воздухе два самолета МиГ-29 ВВС Украины, а также сбили два украинских вертолета Ми-8, говорится в сводке военного ведомства. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных и уничтожили склад боеприпасов в Запорожской области, добавили в МО РФ. По данным ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 70 украинских военных и восемь единиц техники, также российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО - "Град" и "Смерч". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.Обстрелы со стороны УкраиныУкраинские войска днем в понедельник выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Представительство также сообщило о выпуске шести ракет из РСЗО "Град" по Куйбышевскому району Донецка. К тому же, к вечеру воскресенья украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град" и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Как добавили в ведомстве, вечером украинские войска также выпустили восемь ракет из "Града" по Ворошиловскому району в центре Донецка, а по населенному пункту Ясиноватая за сутки было выпущено в общей сложности 12 ракет из РСЗО "Град".Вокруг спецоперацииЗамглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время беседы с российскими журналистами по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации. "Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, Вершинин подчеркнул, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана "за поддержку Украины", отметив, что "такие люди руководят" ЕС. Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана "за поддержку Украины". При этом он, оговорившись, не поправил себя. Позднее пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление. Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) рассказали российским силовикам, что СБУ расстреляла 20 человек в городе Бериславе на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области и готовят провокацию с постановочной съемкой тел жертв этого убийства, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали увеличение на 2 миллиарда евро финансирования Фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются военные поставки на Украину, следует из опубликованного заявления Совета ЕС.Зерновая сделкаКомментируя зерновую сделку, Вершинин заявил, что она нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины по-прежнему идут не в беднейшие страны. Он также отметил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских удобрений, и, по его словам, транспортировку готова обеспечить российская сторона.Кроме того, он сказал, что Россия на данный момент пока не получает конкретных, существенных результатов по беспрепятственному доступу сельхозпродукции и удобрений из страны. По его словам, Москва отмечает "усилия секретариата ООН, но нужны конкретные результаты, о чем не раз говорилось".При этом, по его словам, между словами и реальными делами Запада по сельскохозяйственному экспорту из России есть большая пропасть, которую партнеры должны преодолеть. На вопрос, обсуждался ли в ходе его переговоров конкретный сценарий по возможности обработки в Турции российской сельхозпродукции для дальнейшей ее бесплатной отправки нуждающимся странам, Вершинин ответил отрицательно.Однако, он подчеркнул, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по "зерновой сделке", подписанной в Стамбуле в июле текущего года.Девятый пакет санкций ЕСМинистр иностранных дел и внешнеэкономиечских связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены. Он добавил, что Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции против 141 человека и 47 организаций. Новые меры ЕС также могут коснуться ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских СМИ "Рен ТВ" и "ТВ-Новости", а также против людей, якобы связанных с "Русским имперским движением", клубом "Русич", Союзом добровольцев Донбасса.В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам встречи главы МИД ЕС в понедельник сообщил, что дипломаты пока не согласовали новый пакет санкций против России из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов, работа по этому пакету продолжится. Он надеется, что девятый пакет санкций будет согласован на текущей неделе.Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе сообщила о том, что Евросоюз готовится назначить своего бывшего посла в США Дэвида О'Салливана на пост спецпредставителя ЕС по санкциям, он может приступить к работе в январе. Ожидается, что решение о назначении О'Салливана будет принято Еврокомиссией во вторник. По сведениям издания, экс-послу в США предложено занять новую должность с января. Согласно планам ЕС, спецпредставитель будет добиваться более строгого соблюдения европейских санкций и пресекать попытки обхода ограничительных мер, введенных против России.Как пишет издание, в центре внимания ЕС находится Турция, которая отказалась зеркально отразить санкции Брюсселя, принятые против Кремля. Как отмечается, США и ЕС настаивают, чтобы Анкара пресекла поставки запрещенных товаров торговцами, стремящимися обойти жесткий контроль за экспортом промышленной и оборонной продукции, введенный в отношении России.Заявления КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ответ Москвы после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни.Отвечая на вопрос, писала ли гражданка США Бриттни Грайнер прошение о помиловании на имя российского лидера он ответил, что все необходимые процедуры были выполнены. Восьмого декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Пресс-секретарь подчеркнул, что личной встречи Владимира Путина с Виктором Бутом не было, по поводу телефонного разговора ему ничего не известно.Песков также заявил, что неизвестно, чтобы Вашингтон поощрял Киев к каким-либо мирным переговорам, никаких запросов на разговор на высшем уровне от них не было. Вместе с тем, Кремлю неизвестно о предложении Владимира Зеленского провести международный саммит мира, а также о его "миротворческих усилиях".

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html

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Евгения Нефедова

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