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Казахстан не обсуждал создание газового союза, заявило Минэнерго страны - РИА Новости, 12.12.2022
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Казахстан не обсуждал создание газового союза, заявило Минэнерго страны
Казахстан не обсуждал создание газового союза, заявило Минэнерго страны - РИА Новости, 12.12.2022
Казахстан не обсуждал создание газового союза, заявило Минэнерго страны
Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было, заявил министр... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:42
2022-12-12T10:42
экономика
казахстан
россия
узбекистан
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АСТАНА, 12 дек - РИА Новости. Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков."На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, скажем, Казахстана с РФ, Казахстана и Узбекистана. В трехстороннем формате не обсуждался, мы обсуждаем технические возможности наших систем - газотранспортных и так далее", - сказал он журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.Министр добавил, что вопросы сотрудничества в газовой сфере требуют согласования всех трех сторон. "Это рабочие вопросы, поэтому о создании какого-то союза абсолютно не было разговоров", - добавил он.
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экономика, казахстан, россия, узбекистан
Экономика, Казахстан, Россия, Узбекистан
10:42 12.12.2022
 
Казахстан не обсуждал создание газового союза, заявило Минэнерго страны

Минэнерго Казахстана: Астана, Москва и Ташкент не обсуждали создание газового союза

© РИА Новости / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
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Участок магистрального газопровода. Архивное фото
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АСТАНА, 12 дек - РИА Новости. Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, а о создании газового союза разговоров не было, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"На самом деле вопрос строительства газового союза не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества, скажем, Казахстана с РФ, Казахстана и Узбекистана. В трехстороннем формате не обсуждался, мы обсуждаем технические возможности наших систем - газотранспортных и так далее", - сказал он журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.
Министр добавил, что вопросы сотрудничества в газовой сфере требуют согласования всех трех сторон. "Это рабочие вопросы, поэтому о создании какого-то союза абсолютно не было разговоров", - добавил он.
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