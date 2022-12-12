https://ria.ru/20221212/sizo-1838059139.html
ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места
ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места - РИА Новости, 12.12.2022
ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места
Правозащитники для борьбы с перелимитом в следственных изоляторах в качестве одной из мер предлагают судам запрашивать информацию о наличии свободных мест в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:11
2022-12-12T14:11
2022-12-12T14:11
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онк
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правозащитники для борьбы с перелимитом в следственных изоляторах в качестве одной из мер предлагают судам запрашивать информацию о наличии свободных мест в СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.Ранее она пояснила, что из-за переполненности в московских СИЗО зачастую не хватает даже раскладушек.День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.Читайте полный текст интервью Ольги Дружининой >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк
Общество, Россия, Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК), ОНК
ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места
Дружинина: ОНК предложила судам перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правозащитники для борьбы с перелимитом в следственных изоляторах в качестве одной из мер предлагают судам запрашивать информацию о наличии свободных мест в СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
Ранее она пояснила
, что из-за переполненности в московских СИЗО зачастую не хватает даже раскладушек.
"И прокурорам, и следователям, и судам нужно подходить к вопросу ареста осознанно. Но я считаю, что необходимо вернуться к практике, когда суд, прежде чем поместить фигуранта под стражу, запрашивал у следственных изоляторов информацию о наличии свободных мест", - сказала Дружинина.
День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.