https://ria.ru/20221212/sizo-1838059139.html

ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места

ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места - РИА Новости, 12.12.2022

ОНК предложила перед арестом запрашивать, есть ли в СИЗО свободные места

Правозащитники для борьбы с перелимитом в следственных изоляторах в качестве одной из мер предлагают судам запрашивать информацию о наличии свободных мест в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:11

2022-12-12T14:11

2022-12-12T14:11

общество

россия

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

онк

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правозащитники для борьбы с перелимитом в следственных изоляторах в качестве одной из мер предлагают судам запрашивать информацию о наличии свободных мест в СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.Ранее она пояснила, что из-за переполненности в московских СИЗО зачастую не хватает даже раскладушек.День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.Читайте полный текст интервью Ольги Дружининой >>

https://ria.ru/20221212/sizo-1838003000.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк