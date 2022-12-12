ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности

"В пандемию количество людей под стражей резко возросло, и вот уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%. Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тысяч, а людей 12 тысяч, мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено", - сказала она в интервью РИА Новости.