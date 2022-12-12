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ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности - РИА Новости, 12.12.2022
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ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности
ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности - РИА Новости, 12.12.2022
ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности
В московских следственных изоляторах не хватает раскладушек из-за превышения лимита заключенных, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью... РИА Новости, 12.12.2022
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских следственных изоляторах не хватает раскладушек из-за превышения лимита заключенных, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.Дружинина подчеркнула, что ситуация изменится, только если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и, самое главное, судьи.День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой &gt;&gt;
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оон, россия, москва, онк, общество
ООН, Россия, Москва, ОНК, Общество
11:42 12.12.2022 (обновлено: 13:06 12.12.2022)
 
ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности

Зампред ОНК Москвы Дружинина заявила о нехватке раскладушек в СИЗО из-за переполненности

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО в Москве
СИЗО в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СИЗО в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских следственных изоляторах не хватает раскладушек из-за превышения лимита заключенных, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
"В пандемию количество людей под стражей резко возросло, и вот уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%. Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тысяч, а людей 12 тысяч, мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено", - сказала она в интервью РИА Новости.
Дружинина подчеркнула, что ситуация изменится, только если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и, самое главное, судьи.
День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой >>
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:22
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами
 
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