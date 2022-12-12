11:42 12.12.2022 (обновлено: 13:06 12.12.2022)
ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности
Зампред ОНК Москвы Дружинина заявила о нехватке раскладушек в СИЗО из-за переполненности
СИЗО в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских следственных изоляторах не хватает раскладушек из-за превышения лимита заключенных, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
"В пандемию количество людей под стражей резко возросло, и вот уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%. Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тысяч, а людей 12 тысяч, мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено", - сказала она в интервью РИА Новости.
Дружинина подчеркнула, что ситуация изменится, только если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и, самое главное, судьи.
День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
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