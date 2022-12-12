https://ria.ru/20221212/sgu-1837452385.html

Ученые разработали концепцию непрерывной подготовки учителя

Ученые разработали концепцию непрерывной подготовки учителя - РИА Новости, 12.12.2022

Ученые разработали концепцию непрерывной подготовки учителя

Ученые СГУ разработали новую концепцию непрерывной подготовки учителя из трех взаимосвязанных элементов. Помимо высшего образования, она подразумевает... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:00

2022-12-12T09:00

2022-12-12T10:54

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саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ученые СГУ разработали новую концепцию непрерывной подготовки учителя из трех взаимосвязанных элементов. Помимо высшего образования, она подразумевает педагогический класс для старшеклассников и профильную "интернатуру", сообщили в пресс-службе вуза.По мнению исследователей Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, система непрерывного образования учителя нуждается в переформатировании. Педагогическое образование – одно из приоритетных направлений подготовки студентов в университете.Елина пояснила, что программы работы с молодыми учителями СГУ не предполагают собственно предметной подготовки. Это программы адаптации недавнего выпускника к условиям работы в школе. Они должны помочь специалистам в решении задач: как работать с одаренным детьми, как преодолевать следы девиантного поведения; как общаться с родителями, как построить отношения с руководством школы; как разрешить конфликт в классе.Важной задачей сегодня становится восполнение дефицита педагогических кадров, считают в СГУ. В отдельных муниципальных образованиях Саратовской области еще год назад не хватало четверти учительского состава. Доля молодых (до 39 лет) учителей была очень мала, многие молодые учителя уходили из профессии в первые два года работы.Концепция непрерывной подготовки учителя, предложенная исследователями СГУ, направлена, в том числе на решение этой проблемы. Она представляет собой траекторию, состоящую из трех взаимосвязанных элементов.Основной элемент – это высшее педагогическое образование. К нему ученые СГУ предлагают добавить еще два. Первый – это педагогический класс СГУ для старшеклассников региона, планирующих поступить на программы по педагогической направленности. Второй – Центр поддержки молодых учителей “Консилиум” для выпускников-педагогов, чей стаж работы в школе не превышает 3 лет. Это своего рода педагогическая “интернатура”.На базе саратовской гимназии №7 Центр поддержки молодых учителей ежемесячно проводит занятия, на которые приезжают до 100 учителей из разных районов области, рассказали специалисты. Формат этих встреч включает лекции университетских профессоров и мастер-классы успешных учителей. Также проводятся занятия, связанные с включением учителей в процессы цифровизации.Другой элемент предложенной концепции – это открытый осенью 2021 года виртуальный педагогический класс. В отличие от общепринятой программы психолого-педагогических классов, разработанной Министерством просвещения России, педкласс СГУ ориентирован на собственный образовательный контент.“Мы не знаем аналогичных проектов. Педклассы существуют в регионах, к работе в них подключены школьные учителя. Университетские педагогические классы – явление редкое. Наш проходит в виртуальном формате. Это дает возможность детям из отдаленных районов регулярно общаться с университетскими преподавателями", – прокомментировала Елена Елина.Она добавила, что 98 выпускников этого класса поступили на педагогические направления подготовки в СГУ.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшего совершенствования созданной системы, поиска новых тем и форматов общения с школьниками, организации и проведение первой областной педагогической олимпиады школьников.Концепция непрерывной подготовки учителя разрабатывалась в рамках стратегического проекта Саратовского государственного университета "Учитель в образовательной парадигме" федеральной программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220922/uchitel-1818479071.html

https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html

https://na.ria.ru/20221006/sgu-1821873614.html

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