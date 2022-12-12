20:07 12.12.2022 (обновлено: 22:06 12.12.2022)
Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России
Боррель подтвердил, что главы МИД ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не согласовали новый пакет санкций против России, заявил по итогам встречи министров верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"Мы обсудили девятый пакет санкций против России. По нему мы вернемся с информацией позднее, еще предстоит работа", — сказал дипломат.
Еврочиновник выразил надежду, что новый пакет ограничительных мер будет согласован на этой неделе.
Ранее в понедельник Боррель отметил, что среди государств — членов Европейского союза "существуют разные мнения" по этому вопросу.
Еврокомиссия в минувшую среду представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физлиц и организаций. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совета Федерации, министрах, политических партиях и главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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