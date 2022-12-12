https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838185560.html

Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 12.12.2022

Главы МИД стран ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза не согласовали новый пакет санкций против России, заявил по итогам встречи министров верховный представитель ЕС по внешней политике... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:07

2022-12-12T20:07

2022-12-12T22:06

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

цены на нефть

жозеп боррель

владимир путин

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не согласовали новый пакет санкций против России, заявил по итогам встречи министров верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.Еврочиновник выразил надежду, что новый пакет ограничительных мер будет согласован на этой неделе.Ранее в понедельник Боррель отметил, что среди государств — членов Европейского союза "существуют разные мнения" по этому вопросу.Еврокомиссия в минувшую среду представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физлиц и организаций. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совета Федерации, министрах, политических партиях и главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Впоследствии в Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. В ЕС все громче звучат заявления о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, чем по Москве.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157226.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, европа, украина, совет федерации рф, всероссийский банк развития регионов