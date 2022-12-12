https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837978642.html

Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов

Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов - РИА Новости, 12.12.2022

Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов

Странам ЕС пока не удалось согласовать девятый пакет санкций против России, заявил перед началом заседания глав МИД ЕС верховный представитель союза по внешней... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:40

2022-12-12T10:40

2022-12-12T16:52

экономика

санкции в отношении россии

россия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Странам ЕС пока не удалось согласовать девятый пакет санкций против России, заявил перед началом заседания глав МИД ЕС верховный представитель союза по внешней политике Жозеп Боррель.Как уточнил дипломат, он надеется, что новые меры против России удастся согласовать в понедельник или во вторник, но это будет нелегко, "поскольку среди стран-членов существуют разные мнения".Еврокомиссия в минувшую среду представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физлиц и организаций. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. В Европе и США выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Европе все громче звучат мнения о том, что антироссийские санкции сильнее бьют по европейским странам, а не по Москве.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции в отношении россии, россия, жозеп боррель