https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

Девятый пакет санкций отправляется в тупик

Девятый пакет санкций отправляется в тупик - РИА Новости, 12.12.2022

Девятый пакет санкций отправляется в тупик

Девятый пакет ограничительных мер в отношении России (его могут утвердить в начале недели, возможно, прямо сегодня, на заседании глав внешнеполитических... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:00

2022-12-12T08:07

авторы

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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Девятый пакет ограничительных мер в отношении России (его могут утвердить в начале недели, возможно, прямо сегодня, на заседании глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС), с помощью которого объединенная Европа тщится ущемить Россию, ее граждан, ее экономику и ее власть, напоминает — и чем дальше, тем больше — алкоголика из известного анекдота. Его кот разбил последнюю бутылку водки, пропах, соответственно, ароматами сивухи, а алкаш, выкручивая хвост пушистику (мы порицаем такое обращение с животными) в попытке раздобыть опохмел, просит: "Кисонька, ну еще капельку".Поведение общеевропейцев при всем их коллективном лоске и блеске отчего-то вызывает ассоциации с таким поведением алкогольно-зависимого человека.Природа ограничений, или, как их громко называют в Брюсселе, "санкций", носит в буквальном смысле слова характер аддикции. Чем больше их вводят, чем меньший эффект они оказывают, но тем больше зудит желание запустить все это по новому кругу.Сейчас, как предполагают те, кто всю эту политику ущучивания России разрабатывают, должно точно все получиться. Экономика обязательно "рухнет", народ столь же обязательно выразит "недовольство", в движение, как говорится, придут все слои общества — и вот вам результат!Мы, просвещенная, демократическая, правовая (это когда всем заправляют законники, а не народ и не здравый смысл), сверкающая (сейчас, правда, уже не очень) Европа, наконец-то добьемся своего.Пусть речи, произносимые с особым, европейским, скорбно-торжественным выражением лица (у русских так не получится, даже если врубить "систему Станиславского" на полную мощь, потому что лицемерами нужно родиться), звучат и дальше. Как звучат тосты при разливе "на троих" про то, кто кого уважает.Алкогольные пары — такая штука, они делают как бы всемогущими. Но зато потом…Итак, что же потом, после ввода санкций, обычно происходит?Отчего-то у "тостуемых", тех самых, что пьют до дна, резко ухудшается все. То есть не у них лично. А у тех, именем кого они эти санкции принимают. Для защиты прогресса, демократии, всего самого сверкающего всеми же гранями прогресса.Откуда-то берется неслыханная инфляция, счета за все пробивают потолки скромных и не очень жилищ, жизнь повседневная, когда-то, без санкций, бывшая предметом поклонения не всегда уравновешенных еврофилов и еврофилок, дает сбои практически на каждом шагу.Нет лекарств. Например. Не только из-за релокализации, но и потому, что упаковочные материалы для препаратов, вроде картона и алюминиевой фольги, становятся дефицитом на рынке. Кто бы из тех, сидящих в теплых брюссельских кабинетах, мог вообразить, что российский алюминий — это еще и сырье для производства столь необходимых (жизненно) вещей?А поменять поставщика на рынке, где и так дефицит, очень сложно, если вообще возможно.Это долгое эхо еще самых первых пакетов ограничений. Целились в то, чтобы лишить Москву валютной выручки, а попали в собственные жаропонижающие и антибиотики, самые, надо сказать, простенькие. Меткость такую, конечно, стоит отметить.Потом решили целиться в газ и ударить по нефти.Получили подорожание первого, ставшего без всяких отговорок золотым голубым топливом — для себя. Россия очень быстро развернула поставки туда, где им рады. И покупают, и покупать будут, потому что если для ЕС газ пахнет политикой, то в других регионах мира (а они больше и по территории, и по масштабам потребления) газ пахнет исключительно газом. И развитием промышленности, как и удовлетворением потребностей рынка.Нефтяная история, ее фабульная часть — впереди, еще есть время запастись попкорном, чтобы посмотреть на шоу поисков по миру этого вида энергоносителей. Которые после переработки дают не только бензин и дизель, но и всякие пластики, ткани, а еще многое-многое другое. Новые повороты сюжета о том, как "ущемить Россию, прострелив себе ноги много раз", — впереди.Нынешний — девятый — пакет, судя по всему, должен вновь очень сильно осложнить нашей стране существование.И не слегка осложнить, а просто-напросто "сломать российский военно-промышленный комплекс". Так сказала председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, чьи слова цитирует Politico.Интересно, что среди продукции, которая будет запрещена для поставок в Россию, значится, например, "оснащение для разгона демонстраций и препятствования бунтам".Судя по обилию несанкционированных манифестаций практически на всей территории ЕС и по абсолютно любому поводу, когда за милую душу разносят в щепки центры столиц и крупных городов, европейцы в данном случае решили, что им все это нужнее самим.Никто не может предсказать, что произойдет, когда цены после Нового года вновь рванут, а лекарств, чтобы лечиться самим и лечить детей, не будет в должном количестве, ну и отключения электричества тоже никто не отменял.Если радость от победы футбольной сборной отчего-то по всей Европе заканчивается погромами магазинов на главных уличных артериях столиц, то не будет преувеличением предположить, что от выражения неудовольствия не только станет слышен бой стекла, но и появятся сполохи пожаров. На тех же когда-то залитых огнями авеню.Разумеется, под девятый пакет попадают медиа. Потому что это "кремлевская пропаганда". Мы, кстати, готовы тут с европейцами обменяться опытом — заглушки в СССР обходили с легкостью. Цифровой мир, в котором брюссельское политбюро европейской партии добра и справедливости как не умело, так и не научилось ориентироваться, решает вопросы "блокировок" примерно в два счета, точнее, в два клика. И тот или те, кто желает жить в мире информации, а не в мире агитации, найдет, без сомнения, возможности ознакомиться с альтернативными точками зрения на происходящее.Возникает, конечно, закономерный вопрос: зачем в девятый раз придумывать ограничения, вред от которых наносится прежде всего самому ЕС (не бюрократии, разумеется, а обычным европейцам)?Чиновничьей рати нужно продемонстрировать лояльность начальству, поэтому она и не вякает против. Само руководство упоенно сражается с Россией, поскольку в мечтах, насыщенных аддикцией, оно мечтает поставить более чем 145 миллионов человек на 11 часовых поясах "на колени". Старая европейская забава — переть на нашу страну, выстроившись "свиньей", чтобы, получив сдачи, потом смиренно поджать свой коллективный хвост. На некоторое время.Ну и конечно, "партнеры-начальники" с другого берега Атлантики зорко смотрят, чтобы все было едино идеологически на пространстве от Брюсселя до Вашингтона.Конечно, хочется по-соседски, по-доброму, по-русски это выжимание последних капель алкоголя остановить (нам жалко котика). С другой стороны, мы же помним, что девятый пакет — он как "второй девятый вагон" — отцепляется от российского локомотива на раз. И поезд продолжает путь.Ну а девятый пакет останется, где и положено, — в тупике. Забытый за ненадобностью. Ну или как повод, чтобы посмеяться над всем этим общеевропейским балаганом.

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

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https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html

https://ria.ru/20221211/borrel-1837885042.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии